"김풍 요리 장난인 줄 알았는데 맛은…" 냉부해, 역대 최고 시청률

JTBC 예능 약 9% 시청률 기록
종전 지드래곤·태양 출연 7.4% 최고
李, 냉장고 대신 한우·시래기·더덕 소개
이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'가 약 9%에 육박하는 역대 최고 시청률을 기록했다.
7일 시청률 조사 회사 닐슨 코리아에 따르면 전날 방영된 JTBC '냉부해' 본 방송 시청률은 8.9%(전국 기준)로 집계됐다. 지난 2014년 첫선을 보인 '냉부해'의 시즌 1, 2를 통틀어 역대 최고 시청률이다. 이전 최고 기록은 2015년 8월 가수 지드래곤과 태양이 출연한 회차(7.4%)였다.
이 대통령과 부인 김혜경 여사는 K-푸드를 홍보하기 위해 예능 출연을 결심했다며 냉장고를 공개하는 대신 한우, 시래기, 더덕, 무 등 제철 식재료를 소개했다. 이 대통령은 "K팝이나 드라마 같은 문화도 중요하지만, 진짜 문화의 핵심은 음식"이라며 "한국 문화를 수출하는 데 있어 음식은 산업적으로도 대한민국을 키우는 큰 힘이 된다"고 말했다.
방송에서 이 대통령은 손종원 셰프가 만든 전통 주전부리 4종 '아자아잣' 중 잣을 이용해 만든 타락죽을 먹고 "먹어본 중 제일 맛있다"며 극찬했다. 또 웹툰 작가 김풍이 시래기를 활용해 만든 요리 '이재명 피자'를 맛본 뒤엔 "요리는 장난스럽게 했는데, 맛은 장난이 아니다"라며 깜짝 놀라는 모습을 보였다.
한편 당초 5일 밤 방송 예정이던 이 대통령 부부 출연분은 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 이후 행정안전부 공무원이 사망하는 등 추모 시기를 고려해 하루 연기된 전날 밤 10시에 편성됐다.
박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
