"드디어 안아줬습니다" 남경필 전 경기지사, '마약 투약' 장남 출소 현장 공개

직접 신고했던 아들, 2년6개월 복역 후 출소
정계 은퇴 후 마약중독 치유운동가로 전념
5선 국회의원과 경기도지사를 역임한 남경필 전 지사가 마약 범죄로 수감됐던 장남의 출소 현장을 공개했다. 남 전 지사는 아들이 복역을 마치고 사회로 돌아오는 모습을 자신의 유튜브 채널에 올리며, 회복과 재출발을 격려했다.
남 전 지사는 지난 1일 충남 공주시에 위치한 국립법무병원 앞에서 장남과 재회하는 장면을 영상으로 담아 사진의 유튜브 채널 '남경필 이노마'에 게재했다. 이 병원은 법원의 치료감호 명령을 받은 이들이 정신의학적 치료를 받는 전문시설이다.
영상 속에서 남 전 지사는 아내와 차남 등 가족들과 함께 병원 앞에서 장남을 기다렸다. 문이 열리고 아들이 모습을 드러내자, 그는 "와봐, 안아보자"고 말하며 아들을 꼭 끌어안았다. 감정을 억누르지 못한 가족들은 함께 손을 맞잡고 "다시 만나게 해주셔서 감사합니다"라며 기도를 올렸다.
장남 역시 병원 관계자들에게 고개 숙여 감사 인사를 전했다. 남 전 지사는 "오랜 시간 떨어져 있었는데, 이렇게 껴안고 나니 실감이 난다"며 "이제 진짜 시작"이라고 말했다.
남 전 지사의 장남은 앞서 2019년 마약 밀반입 및 투약 혐의로 집행유예 판결을 받은 바 있다. 이후 2022년 대마를 흡입하고, 같은 해 8월부터 2023년 3월까지 총 16차례에 걸쳐 필로폰을 투약한 혐의로 다시 재판에 넘겨졌다. 재범 당시 남 전 지사가 직접 아들을 경찰에 신고한 사실이 알려져 큰 화제를 모으기도 했다.
1심 재판부는 징역 2년6개월과 함께 약물치료 강의 이수 및 치료감호 명령을 내렸다. 검찰은 형이 가볍다며 항소했지만, 항소심에서도 원심 판결이 유지됐다. 남 전 지사는 항소심 결심 공판 당시 "아들이 치료를 받을 수 있게 해달라"며 신속한 판결을 재판부에 요청하기도 했다.
장남은 법정에서 "(치료 후) 사회로 복귀하게 되면 앞으로는 회복자의 입장에서 중독자들을 돕고 싶다"고 밝힌 바 있다.
남 전 지사는 2018년 정계를 떠난 이후 마약 예방과 재활 활동에 힘쓰고 있다. 그는 지난해 마약중독 회복지원단체 '은구(NGU)'를 설립했다. '은혜를 구한다'와 '절대 포기하지 않는다(Never Give Up)'는 뜻을 함께 담은 이름이다. 전두환 전 대통령의 손자 전우원 씨도 이 단체에서 활동 중이다.
최근 남 전 지사는 언론 인터뷰에서 "정계 복귀는 생각하지 않는다"며 "정치보다 지금의 활동이 훨씬 더 큰 의미가 있다"고 밝혔다. 그는 "예전엔 수많은 사람의 삶을 바꾸고 싶었지만, 지금은 한 사람의 삶에 집중하고 있다"며 "그게 더 값진 일"이라고 말했다.
김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
