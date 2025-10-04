"조사 믿을 수 없다" 제주항공 참사 유가족에…김윤덕 "조사 중단 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김윤덕 국토부 장관이 12·29 제주항공 참사 원인을 조사하고 있는 항공철도사고조사위원회(항철위)의 조사 업무 중단을 공식 검토한다.

추석 연휴 이틀째인 4일 전남 무안군 무안국제공항에서 김윤덕 국토교통부 장관이 12·29 제주항공 참사 피해자 분향소에 헌화하고 있다. 연합뉴스

김 장관은 추석 명절을 맞아 4일 전남 무안군 무안국제공항 1층 대합실에 마련된 참사 희생자 분향소를 참배한 뒤 유가족들과 만난 자리에서 이같이 밝혔다.

항철위의 조사를 믿을 수 없다는 유가족의 입장을 들은 김 장관은 "유가족 전체 의견으로 항철위 조사 활동을 중단하라고 요청한다면 (그것이 가능한지) 법과 규정을 검토하겠다"고 말했다.

이어 "그것이 여의찮으면 행정적인 조치가 가능한 부분이 있는지도 따져보겠다"고 덧붙였다.

김 장관은 국제규정상 공개해야 하는 정보를 항철위가 자의적으로 공개하지 않고 있다는 지적에 대해서는 "국제규정(ICAO)에 근거해 공개가 가능한지 항철위를 만나 직접 얘기를 들어보고 판단해보겠다"고 답했다.

그러면서 "항철위 입장이 타당하지 않으면 정보를 공개토록 할 것이지만 타당하다면 왜 그런 것인지 제가 다시 찾아와 설명하겠다"고 말했다.

그는 항철위 조직을 개편하고 총리실로 이관하는 논의가 이뤄지는 것과 관련해선 "(국회 논의 끝에) 항철위가 다시 국토부로 내려온다고 하면 장관을 그만두겠다"며 "조금은 늦어질 수는 있지만, 항철위는 총리실로 넘어가 전문성 있는 사람들로 구성해 사고조사위원회답게 만들어놔야 한다"고 말했다.

유가족들은 간담회 이후 김 장관과 함께 사고기 꼬리날개를 보관 중인 격납고 인근 노상을 방문해 증거물이 방치되고 있다고 지적하기도 했다.

12·29 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 이후 배포한 성명을 통해 "장관은 유가족 앞에서 한 약속을 즉시 이행해야 한다"며 "유가족 요구사항에 대해 구체적이고 성실한 답변을 제시하고 국토부 책임이 확인되는 즉시 진정성 있는 사과와 재발 방지 대책을 마련하라"고 촉구했다.





이어 "가족의 품에서 가장 행복해야 할 명절에 가족을 잃은 사고 장소를 떠나지 못하는 우리의 피맺힌 그리움과 절규를 기억해달라"며 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 국가의 최소한의 책무를 다해달라"고 당부했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

