DL이앤씨, 가산 데이터센터 준공…글로벌 시장 본격 공략

세 번째 해외 발주 프로젝트 성료

흙막이·모듈러 배관 신기술로 공기 한 달 단축

글로벌 데이터센터 시장, 2030년 7천억 달러 규모로 성장 전망

“토지 발굴~시운전까지 수행 경험…해외 수주 확대 본격화”

DL이앤씨는 서울 금천구 가산동에 위치한 '가산 데이터센터'를 최근 성공적으로 준공했다고 29일 밝혔다. 이는 해외 발주처를 대상으로 한 세 번째 데이터센터 프로젝트다. DL이앤씨는 급성장하는 글로벌 디지털 산업 수요에 발맞춰 관련 사업 수주를 본격 확대한다는 방침이다.

DL이앤씨가 준공한 가산 데이터센터. DL이앤씨.

이번 사업은 DL이앤씨의 모회사인 대림이 호주 DCI Data Centers와 합작법인을 설립해 추진한 프로젝트다. DL이앤씨는 2023년 6월 착공해 약 1년 3개월 만에 지하 1층~지상 8층, 연면적 17만370㎡ 규모의 데이터센터를 완공했다. 수전 용량 20㎿, IT Load 12.9㎿ 규모의 대형 전력 설비가 구축됐다.

DL이앤씨는 단순 시공을 넘어 데이터센터 내부 시스템과 장비 설치, 시운전을 통한 성능 검증까지 포함하는 '커미셔닝' 업무도 수행했다. 특히 흙막이·철골 등 자체 특허 공법과 옥상 모듈러 배관 등 신기술을 적용해 공기를 당초 계획보다 약 한 달 단축했다.

고전력 인프라를 안정적으로 운용하기 위해 방진·방재 설비와 냉각 시스템도 자체 기술로 완비했다. DL이앤씨는 지난 4월에는 네 번째 프로젝트인 '김포 데이터센터' 착공에도 돌입했다.

시장조사업체에 따르면 글로벌 데이터센터 시장 규모는 2030년까지 약 6000억~7000억 달러로 두 배 이상 성장할 전망이다. 특히 해외 발주처를 중심으로 한 국내 수요도 증가세를 보이고 있다.





DL이앤씨 관계자는 "토지 발굴부터 인허가, 시공, 장비 조달 및 설치, 시운전까지 전 단계 수행 경험을 갖췄다"며, "글로벌 기업들의 니즈를 충족할 수 있는 역량을 바탕으로 해외 수주 확대에 적극 나설 계획"이라고 전했다.





