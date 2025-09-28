"검찰청 폐지는 위헌"…역대 법무장관·검찰총장, 헌법소원 제기 예고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

검찰동우회·전직 장관·총장 공동성명 발표

"정략적 폭거, 헌법소원 등 모든 수단 동원"

"헌법에 영장청구권 등 명시…권력분립 침해"

검찰청을 폐지하는 내용을 담은 정부조직법 개정안이 국회를 통과한 데 대해 전직 법무부 장관과 검찰총장들이 "명백한 위헌"이라며 헌법소원을 제기하겠다고 반발하고 나섰다.

검찰 퇴직자 친목단체인 검찰동우회(회장 한상대 전 검찰총장)와 뜻을 함께하는 역대 법무부 장관·검찰총장들은 28일 공동 성명을 내고 "우리는 검찰청을 폐지하는 정부조직법 개정이 위헌임을 여러 차례 강조해왔다"며 "그런데도 더불어민주당이 이를 강행 처리했다. 이는 위헌 법률로 즉각 폐기돼야 한다"고 주장했다.

지난 26일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청 인근에 검찰청 폐지 반대 트럭이 주차돼 있다. 연합뉴스

AD

이들은 "헌법 제89조는 검찰총장 임명을, 제12조와 제16조는 검사의 영장청구권을 규정하고 있다"며 "이는 헌법이 삼권분립 원칙에 따라 정부의 준사법기관으로 검찰청을 둔다는 점을 명시한 것"이라고 설명했다. 그러면서 "검찰청 폐지는 권력분립과 법치주의에 대한 심각한 침해"라고 지적했다.

이어 "이번 개정은 헌법적 기본가치를 훼손하는 입법권 남용이자 정략적 폭거"라며 "헌법소원 등 모든 수단을 동원해 바로잡을 것"이라고 밝혔다. 또 "민주주의와 법치주의를 부정하는 여당의 행태를 강력히 규탄한다"며 법조계와 시민사회의 동참을 호소했다.

이번 성명에는 김종구·김경환 전 법무부 장관 등 전직 장관 7명과 송광수·김종빈 전 검찰총장 등 전직 총장 7명이 공동 서명했다.





AD

앞서 국회는 지난 26일 민주당 주도로 검찰청 폐지와 기획재정부 분리 등을 골자로 한 정부조직법 개정안을 통과시켰다. 이에 따라 검찰청은 내년 9월, 1948년 설치 이후 78년 만에 문을 닫게 된다. 검찰청이 담당해온 업무 중 수사는 중대범죄수사청이, 기소는 공소청이 각각 맡는다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>