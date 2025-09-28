나토, 발트해 전력 증강…유럽 전역 '드론 공포' 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

덴마크·노르웨이서 정체불명 드론 잇따라 포착

러시아 배후 의혹에…나토 "모든 수단 동원"

젤렌스키 "푸틴, 유럽 공격 준비 중" 주장

북대서양조약기구(NATO·나토)가 최근 덴마크 등 유럽 각국에서 잇따른 드론 출몰 사태에 대응해 발트해 전력을 강화했다.

주요 외신은 27일(현지시간) 나토가 방공 호위함 1척 이상과 정보·감시·정찰(ISR) 자산을 새로 투입해 경계 임무를 확대했다고 전했다. 나토는 성명에서 "발트해 지역에 새로운 다 영역 자산을 배치해 강화된 경계 활동을 수행할 것"이라며 드론 위협을 탐지·요격하는 능력을 끌어올렸다고 설명했다. 이번 조치는 1월부터 발트해 해저 케이블 훼손 사건 대응 차원에서 진행된 '발틱 센트리' 작전의 연장선이다.

유럽 전역에서는 최근 러시아발(發) 드론 공포가 번지고 있다. 지난 10일 폴란드 영공을 러시아 드론 19대가 침범한 데 이어, 덴마크 국방부는 전날 밤부터 군사시설 인근에서 수상한 드론 활동을 포착했다고 밝혔다. 노르웨이 당국도 공군기지 주변에서 드론이 반복 출몰했다고 전했다.

에스토니아는 지난 19일 러시아 전투기 3대가 영공을 침범했다고 발표했다. 나토는 이에 대해 "모든 필요한 군사적·비군사적 도구를 동원할 것"이라고 러시아에 경고했다.

드론 출몰의 배후를 두고 유럽 국가들은 러시아를 지목하는 반면, 러시아는 오히려 "우크라이나가 전쟁 명분을 만들기 위해 공작을 꾸미고 있다"고 맞서고 있다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 "내 조국에 대한 공격은 결정적인 대응에 직면할 것"이라고 언급했다.





볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "러시아가 유럽 각국의 방공 역량을 시험하고 있다"며 "푸틴 대통령은 우러 전쟁이 끝나기도 전에 다른 유럽 국가 공격을 준비하고 있다"고 주장했다. 그는 "러시아가 더 큰 분쟁을 겨냥하고 있다"고 덧붙였다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

