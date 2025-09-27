김천시의회, ‘빈집을 자산으로’…청년·관광 맞춤 해법 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도심·농촌 유휴 공간,

주거·귀농·관광으로 되살린다

경북 김천시의회가 방치된 빈집을 지역 활력의 자산으로 전환할 구체적 해법을 내놓았다.

경북 김천시의회가 빈집 활용 연구회 최종 보고회 개최 후 기념촬영 하고 있다.

김천시의회 '빈집활용연구회'(김응숙·나영민·박대하·임동규 의원)는 25일 의회 회의실에서 '인구 유입 및 지역 활성화를 위한 유휴 빈집 활용 방안 연구' 최종보고회를 개최했다.

이번 보고회는 인구 감소와 고령화로 도심과 농촌 전역에 늘어나는 빈집 문제를 해결하기 위해 마련됐다.

연구 결과, 빈집은 ▲청년·신혼부부 주거 공간 ▲귀농·귀촌인 및 외국인 근로자 주거지 ▲관광 자원 등으로 활용 가능한 대안이 제시됐다. 단순한 관리 차원을 넘어 주거·문화·관광을 아우르는 다층적 활용 방안이 제시된 것이다.

김응숙 대표의원은 "김천의 인구 감소와 빈집 증가는 더 미룰 수 없는 현안"이라며 "이번 연구가 실제 정책으로 이어져 지역 활력의 새로운 전환점이 되길 기대한다"고 밝혔다.

나영민 의장도 "의회 차원에서 연구 결과가 실질적인 정책으로 연결될 수 있도록 집행부와 협력하겠다"고 강조했다. 이번 보고회는 방치된 빈집을 위험 요소에서 기회의 자원으로 바꾸는 구체적 방안을 제시했다는 점에서 의미가 크다.





김천시의회의 이번 시도는 단순한 도시재생을 넘어, 청년 유입과 지역 경쟁력 강화까지 포괄하는 실질적 해법을 담고 있다. 빈집이 쇠퇴의 상징이 아니라 '기회의 공간'으로 거듭날 수 있을지 관심이 쏠린다.

김천 시의회가 빈집 활용 연구회 최종 보고회 개최하고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

