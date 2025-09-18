완주군, 내달부터 '미래인재 피지컬 AI 교육'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참가 학생 모집…23일까지 접수

전북 완주군이 내달부터 11월까지 '완주군 미래인재 피지컬 AI 교육'을 운영하며, 참가 학생을 모집한다.

완주군 청사 전경. 완주군 제공

2025 교육발전특구사업의 일환인 미래인재 피지컬 AI 교육은 인공지능(AI)과 코딩을 활용한 창의체험 교육을 통해 초등학생들의 미래 역량을 강화하고자 마련됐다.

이번 프로그램은 AI 자율주행 자동차(알티노)를 활용해 초등학생들이 인공지능 시스템의 원리와 센서 제어 코딩을 직접 배우고 실습할 수 있도록 구성됐다.

이번 교육은 매주 토요일 오전 9시~12시 30분까지 진행되며, 삼례읍·이서면·고산면·구이면 등 완주군 인재육성재단이 운영하는 완주학당 지정 장소에서 열린다.

참가 대상은 완주군에 거주하는 초등학생으로, 반별 10~15명 내외로 운영된다. 수업은 총 4차시로 진행되며, ▲AI 자율주행 자동차 시스템 이해 및 후륜 모터 제어 ▲조향·소리 센서 코딩 ▲조도·거리 센서 코딩 및 후진 주차 실습 ▲종합 자율주행 코딩 실습 등 단계별 체험학습으로 이뤄진다.

신청은 오는 23일까지 신청 서류는 지원사업 신청서와 주민등록등본이며, 이메일, 팩스, 인재육성재단 방문해 제출할 수 있다.





유희태 군수는 "완주군이 피지컬 AI 실증도시로 도약하는 데 함께하고자 이번 프로그램을 마련했다"며 "아이들이 AI와 코딩 기술을 쉽고 재미있게 배우며 미래 사회의 핵심 역량을 키울 수 있는 기회가 될 것이다"고 말했다.





