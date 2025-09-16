김포시, 24시간 민원상담 챗봇 '김포톡' 오픈 기념 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행정 디지털 전환과 시민 소통 강화 나서

경기 김포시(시장 김병수)는 행정의 디지털 전환과 시민 소통 강화를 위해 민원상담 챗봇서비스 '김포톡'을 오는 22일부터 본격적으로 운영한다고 16일 밝혔다.

김포톡 초기화면. 김포시 제공

'김포톡'은 365일 24시간 운영되는 민원 상담 챗봇으로, ▲관광·문화 ▲교통 ▲환경·공원 ▲보건 ▲복지 ▲세금 ▲경제 ▲건축 ▲ 민원행정 등 9개 분야 300여 개의 상담지식을 제공한다.

이에 김포시는 서비스 개시를 기념해 22일부터 10월 2일까지 2주간 용역 수행사 ㈜와이즈넛을 통해 시민 참여 이벤트를 진행한다.

▲김포시청 홈페이지 우측 하단 '김포톡' 아이콘 ▲김포시 카카오톡 채널 메뉴 ▲휴대폰 큐알코드 등의 방법으로 챗봇에 접속한 후, 이용 만족도 설문조사와 개선 사항을 제출하면 된다.

설문 주제는 ▲김포톡 접속 시 편리한 점과 불편한 점 ▲이용에 대한 전반적인 만족도 ▲기타 불편 및 개선 사항 등이며, 접수된 의견은 창의성·실현 가능성·시민 편익 등을 기준으로 심사해 우수 제안자 50명을 선정한다. 선정된 시민에게는 커피 기프트콘(1만원권)을 지급하며, 당첨자는 10월 15일 개별 통보될 예정이다.





김포시 관계자는 "김포톡은 시민 누구나 손쉽게 이용할 수 있는 24시간 상담 파트너"라며, "앞으로도 시민 의견을 적극 반영해 더 편리하고 신뢰받는 행정서비스를 제공하겠다"고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

