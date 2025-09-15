광명시, '철산건강생활지원센터' 개소

건강검사, 영양·운동 교육 등 맞춤형 프로그램 운영
경기도 광명시는 철산2동 생활문화복합센터에 철산권역 주민 건강 거점인 '철산건강생활지원센터' 운영을 시작했다고 15일 밝혔다.
건강생활지원센터는 공공보건의료서비스가 부족한 지역 주민들에게 건강증진 기회를 제공하기 위해 마련된 공간이다. 광명권역과 소하권역에 이어 관내 세 번째 마련됐다.
센터는 영양교육실, 운동교육실, 체력측정실, 건강교육실을 갖추고 있다. 만성질환 예방·관리를 비롯해, 기초 건강검사, 건강교육 등 다양한 보건 서비스를 제공한다.
이곳에서는 ▲혈압, 혈당 등 기초 건강검사 5종을 한 번에 받을 수 있는 '다모아 건강체크' ▲스마트 장비를 활용해 보행과 체형을 분석하는 '바른바디 체크' 등을 상시 운영한다. 광명시민 누구나 사전예약 후 이용할 수 있다.
다음 달 13일부터는 ▲건강 강좌, 조리 실습, 운동 교육을 통합 제공하는 '몽땅 건강가득 교실' ▲건강한 식습관 형성을 위한 '내손뚝딱 건강밥상' ▲'반짝반짝 실버밥상' ▲전자동 근력 운동장비(EGYM)를 활용한 개인 맞춤형 '튼튼드림 순환운동' 등 다양한 프로그램도 운영한다.
교육 참여를 원하는 시민은 22일부터 25일까지 4일간 선착순으로 신청하면 된다. 60세 미만은 광명시 평생학습 통합플랫폼 '광명e지'를 통해 온라인 신청하면 되고, 60세 이상은 센터에 방문해 신청할 수 있다.
프로그램별 교육 내용과 모집 인원 등 자세한 사항은 광명시보건소 누리집을 확인하거나 센터로 전화 문의하면 안내받을 수 있다.
박승원 광명시장은 "치료보다 예방에 중점을 둔 건강관리 체계를 강화해 시민들이 일상에서 스스로 건강을 지킬 수 있는 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.
