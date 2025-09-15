용인 미르스타디움서 27~28일 '식품산업 박람회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'용인시민의 날' 행사서 선보여

먹거리·식생활체험 부스 등 마련

경기도 용인시는 오는 27~28일 처인구 삼가동 미르스타디움에서 식품산업박람회를 개최한다.

용인시는 올해 용인시민의 날 행사의 일환으로 27~28일 미르스타디움에서 식품산업 박람회를 개최한다. 지난해 같은 장소에서 열린 식품산업 박람회 전경. 용인시 제공

'제30회 용인시민의 날' 행사의 일환으로 개최되는 이번 박람회는 '캐릭터로 하나 되는 대한민국, 문화로 성장하는 용인'을 주제로 열린다.

박람회에서는 지역 내 맛집으로 알려진 음식점들이 참여하고, 먹거리에 대한 올바른 정보를 전달하는 등 시민을 위한 체험과 교육 부스를 운영한다.

행사장에는 식중독 예방과 원산지 톺아보기 전시회 등 안전한 먹거리 중요성을 알리는 '식품안전존', 용인시 어린이·사회복지 급식관리지원센터가 참여해 어린이의 건강한 식생활을 위한 '체험교육존' 등 다양한 테마별 부스를 마련한다.

방문객은 조아용 맛집과 홍보부스, 푸드트럭 등에서 판매하는 다양한 먹거리를 즐길 수 있으며, 푸드코트에서 주문 후 제공받은 다회용 접시를 이용해 취식 공간에서 식사를 할 수 있다.





행사에서는 7월 전국 음식문화개선 및 식품안전 어린이 포스터 공모전 개최 결과 선정된 어린이에 대한 시상과 우수작품의 전시 부스를 운영하고, 버스킹 공연 등 다양한 문화행사도 선보인다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

