용인 미르스타디움서 27~28일 '식품산업 박람회' 개최

'용인시민의 날' 행사서 선보여
먹거리·식생활체험 부스 등 마련
경기도 용인시는 오는 27~28일 처인구 삼가동 미르스타디움에서 식품산업박람회를 개최한다.
'제30회 용인시민의 날' 행사의 일환으로 개최되는 이번 박람회는 '캐릭터로 하나 되는 대한민국, 문화로 성장하는 용인'을 주제로 열린다.
박람회에서는 지역 내 맛집으로 알려진 음식점들이 참여하고, 먹거리에 대한 올바른 정보를 전달하는 등 시민을 위한 체험과 교육 부스를 운영한다.
행사장에는 식중독 예방과 원산지 톺아보기 전시회 등 안전한 먹거리 중요성을 알리는 '식품안전존', 용인시 어린이·사회복지 급식관리지원센터가 참여해 어린이의 건강한 식생활을 위한 '체험교육존' 등 다양한 테마별 부스를 마련한다.
방문객은 조아용 맛집과 홍보부스, 푸드트럭 등에서 판매하는 다양한 먹거리를 즐길 수 있으며, 푸드코트에서 주문 후 제공받은 다회용 접시를 이용해 취식 공간에서 식사를 할 수 있다.
행사에서는 7월 전국 음식문화개선 및 식품안전 어린이 포스터 공모전 개최 결과 선정된 어린이에 대한 시상과 우수작품의 전시 부스를 운영하고, 버스킹 공연 등 다양한 문화행사도 선보인다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
