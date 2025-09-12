중앙119구조본부, 강릉에 대용량포 방사시스템 장비 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대용량포 방사시스템 지원으로

1일 1만t 이상 원수 확보 예상

강원도 강릉시가 최악의 가뭄 위기 상황 속에서 원수 확보를 위해 총력을 기울이는 가운데 12일 중앙119구조본부에서 대용량포 방사시스템을 지원해 일 1만t 이상의 원수를 홍제정수장으로 송수할 수 있을 것으로 기대된다.

중앙119구조본부, 대용량포 방사시스템 장비 지원. 강릉시 제공

대용량포 방사시스템은 기존 소방장비로는 진압하기 어려운 대형 유류탱크 화재 등 대규모 재난에 대응하기 위한 특수 소방장비로, 일반 소방펌프차 26대가 동시에 분사하는 수준의 막대한 양의 물을 분사 할 수 있는 장비이다.

강릉시는 지난 6일 소방청과 현장실사 후, 통수 준비를 위하여 7일부터 12일 자정까지 주야간으로 남대천 물길터기, 관로공사 등을 실시했다. 11일 오후 11시 40분 통수 후 12일 자정부터 홍제3정수장 착수정에 취수를 실시했다.

이번 장비 지원으로 강릉시 홍제동 국사여성황사 앞 임시취수장에서 일 1만t의 원수를 1.2㎞ 떨어진 홍제정수장으로 송수할 수 있고, 오는 20일 이후 예상되는 도암댐 도수관로 용수공급으로 일 1만t의 추가적인 원수를 포함하여 총 2만t 이상의 원수를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.





김홍규 강릉시장은 "강릉 가뭄 위기 상황 속에서 중앙119구조본부의 장비 지원에 깊은 감사의 말씀을 드리며, 행정력을 총동원해 이번 가뭄 위기도 하나 된 힘으로 극복해 나가겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

