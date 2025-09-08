우리은행-캐시노트, 190만 소상공인 위한 라운지 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소상공인 맞춤형 금융서비스 제공

플랫폼 통한 비대면 가입

소상공인 금융 접근성 강화

우리은행이 한국신용데이터의 소상공인 전용 플랫폼인 캐시노트에 우리은행 전용 상품관 '우리은행 사장님 라운지'를 오픈하고 맞춤형 금융서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.

190만 소상공인이 이용 중인 캐시노트에서 선보이는 '우리은행 사장님 라운지'에서는 △WON기업정기예금 △우리OH!클릭대출 △우리더모아사업자통장 등 소상공인 특화 상품을 비롯해 △주택청약저축 △개인형IRP 등 일반 고객이 가입할 수 있는 금융상품을 제공한다. 금융상품 외에도 알뜰폰 서비스인 우리WON모바일에도 가입할 수 있다.

캐시노트 상품별 화면에서 '상품 가입하러 가기'를 클릭 시 우리은행 홈페이지와 우리WON뱅킹 앱으로 연계되어 가입할 수 있다. 개인형IRP와 우리WON모바일에 신규 가입 시 우리은행에서 진행하고 있는 신규 가입 이벤트에도 참여할 수 있다.





우리은행 관계자는 "한국신용데이터와 함께 업무 시간 중 은행 방문이 어려운 소상공인이 비대면으로 편하게 금융상품에 가입할 수 있도록 서비스를 준비했다"며 "앞으로도 소상공인에 대한 금융상품과 서비스를 확대해 포용금융을 실천하겠다"라고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

