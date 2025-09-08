국회 온 '뉴라이트' 김형석 독립기념관장, "민주당 배후설" 주장하다 꽁무니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'광복은 연합국의 승리로 얻은 선물'이란 발언 등으로 논란을 일으킨 '뉴라이트' 성향의 김형석 독립기념관장이 8일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 가졌다가 독립유공자 후손 등 시민들로부터 격렬한 항의를 받았다.

김형석 독립기념관장이 8일 국회 소통관에서 기자회견을 마친 뒤 퇴장하다 기자회견 개최에 항의하는 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표의 항의를 받은 뒤 설전을 벌이고 있다. 연합뉴스

김 관장은 이날 국회 소통관 기자회견을 찾아 "(자신의) 광복절 경축사 내용과 관련해 허위 보도를 주도하는 일부 언론과 독립기념관에서 농성하는 단체들이 있다"면서 "법이 보장하는 범위에서 당당히 맞서 대응하겠다"고 통보했다. 그는 또 "더불어민주당 천안지역 당원들이 관장 출근 저지 투쟁을 주도하고 있다"고 덧붙였다.

또 자신의 광복절 경축사 발언과 관련한 논란은 "광복의 의미와 독립투쟁의 가치를 구별하지 못한 데서 비롯된 오해"라고 주장했다.

독립유공자 후손 등이 포함된 시민들은 이날 소통관을 찾아 "김형석을 해고하라!" "사퇴하라" "매국노" 등의 구호를 외치며 강하게 항의했다. 기자회견장 내에서는 김 관장을 지지하는 인사들과 시민 간 충돌이 빚어지기도 했다.

이날 기자회견은 김민전 국민의힘 의원의 주선으로 이뤄졌는데, 정작 김 의원은 기자회견장을 지키지 않고 중간에 자리를 비우면서 논란을 야기하기도 했다. 국회 소통관 규정상 기자회견 자리에는 회견을 주선한 국회의원 등이 함께 있어야 한다.

문진석 민주당 원내운영수석부대표 등 일부 민주당 의원들은 "회견을 주선한 국회의원이 자리를 지키고 있어야 하고, 의원이 일찍 떠났으니 즉각 기자회견을 멈춰야 한다"면서 국회 관계자들에게 기자회견 중단을 요청했다.

회견장 앞을 지키던 취재진을 피해 뒷문으로 퇴장한 김 관장은 항의하던 시민들에게 금세 둘러싸여 20분 넘게 대치 상태를 이어가기도 했다. 김 관장은 자신의 앞을 가로막는 남성을 향해 "당신은 누구냐. 왜 못 지나가게 막는 것이냐"고 항변하기도 했다.

일부 시민들과 김 관장 측 관계자들이 서로 고성을 지르고 멱살을 잡는 등 물리적 충돌도 벌어졌다. 이 과정에서 탈진해 쓰려진 시민도 있었고, 몸싸움 중 머리를 크게 부딪혀 넘어진 여성도 있어 구급대원이 출동하기도 했다.





김 관장은 올해 광복절 기념사에서 '광복은 연합국의 승리로 얻은 선물'이라는 발언을 해 논란을 일으킨 데 이어 독립기념관 사유화 의혹까지 일으키며 사퇴 압박을 받고 있다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

