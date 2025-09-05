손톱에 독 바르면 안돼…젤 매니큐어에 들어간 '이것'에 EU "사용 금지"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동물 연구에서 생식 독성 확인…EU 사용 금지

유럽연합(EU)이 일부 젤 매니큐어와 화장품 제품에 포함된 화학물질 사용을 금지했다. 이번 조치는 동물 실험에서 생식 독성 위험이 확인된 트리메틸벤조일 디페닐포스핀 옥사이드(TPO)를 겨냥한 것이다.

4일(현지시간) CNN에 따르면 EU 집행위원회는 이달부터 화장품에서 TPO 사용을 금지한다고 밝혔다. 앞서 유럽 규제당국이 TPO를 '생식 독성 물질'로 분류된 데 따른 조치다.

TPO는 광 개시제 성분으로, 빛에 반응해 젤 네일 폴리시가 자외선(UV) 아래에서 경화되도록 돕는다. 일부 소비자는 일반 매니큐어보다 젤 네일 제품을 선호하는데 오래가고 질감이 단단하며, 마르는 속도가 빠르기 때문이다.

이번 규제는 젤 매니큐어 자체를 금지하는 것이 아니라 TPO가 포함된 제품에만 적용된다. 미국 프로페셔널 뷰티 협회 소속 네일 제조업 안전위원회 더그 슌 위원장은 "일부 보도가 '젤 매니큐어 금지'로 과장됐지만, 이는 단일 성분에 대한 규제일 뿐 전체 제품군 금지는 아니다"라고 밝혔다.

유럽에서는 EU 규정에 따라 TPO가 포함된 제품은 더 이상 판매·공급·사용할 수 없다. 기존 재고 제품은 시장에서 회수해야 한다. 내년에는 영국에서도 유사한 규제가 시행될 예정이다.

동물실험서 고환이상·생식력감소 나타나…"현재 사용방식으론 안전" 의견도

TPO가 포함된 제품은 주로 살롱에서 사용된다. UV 램프가 있어야 젤이 경화되기 때문에 일반 가정에서는 사용이 제한적이다. 데이비드 앤드류스 비영리단체 환경작업그룹 부소장은 "TPO 노출은 살롱 근무자와 자주 전문 젤 폴리시를 받는 소비자에게 더 큰 우려 대상"이라고 지적했다.

이어 "EU는 동물 연구에서 확인된 생식 독성 우려로 인해 가정 및 직업적 용도 모두에서 TPO 사용을 금지했다"며 "동물을 대상으로 실시한 독성 연구에서는 고환 이상과 생식력 감소가 나타났다"고 말했다.

다만 켈리 도보스 미국 신시내티대 약학대학 강사이자 화장품 화학자는 TPO 관련 연구가 동물에게 음식으로 투여된 결과라며 "사람이 젤 매니큐어를 받을 때와는 노출 경로가 다르다. 현재 사용 방식에서는 매우 안전하다"고 말했다.





TPO의 문제가 지적되면서 대체 성분을 사용하는 브랜드도 나타났다. 일부는 이미 TPO 대신 다른 광 개시제를 사용하고 있다. 도보스는 "살롱에서는 제품 라벨을 항상 확인하기 어렵기 때문에 직접 문의하거나 일반 매니큐어를 사용하는 방법도 있다"고 조언했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

