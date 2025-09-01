에이비엘바이오 파킨슨병 신약, 美 1상서 안전성·내약성 확인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이비엘바이오는 퇴행성 뇌질환 치료용 이중항체 후보물질 'ABL301'이 미국 임상 1상에서 안전성과 내약성을 입증했다고 1일 발표했다.

이번 임상은 2022년 12월부터 올해 4월까지 성인 91명을 대상으로 진행됐으며, ABL을 정맥주사 형태로 투여한 뒤 안전성, 내약성, 약동학 및 약력학적 특성이 평가됐다.

결과 보고서에 따르면 단일용량증량시험(SAD)과 다중용량증량시험(MAD) 모두에서 안전성과 내약성이 확인됐고, 모든 피험자에게서 사망이나 중대한 이상반응은 발생하지 않았다.

SAD의 경우, 참여자 56명 가운데 4명(7.1%)이 최소 한 차례 치료 관련 이상반응(TRAE)을 경험했는데, 이 중 2명은 위약군이었다. 이상반응을 보고한 39명도 모두 1~2등급에 해당했다.

MAD에서는 총 35명 중 2명이 TRAE를 겪었으며, 해당 이상반응 역시 모두 1~2등급 수준에 그쳤다.

이번 임상 1상은 에이비엘바이오가 주도했으며, 회사 측은 이후 임상 2상부터는 사노피가 책임을 맡게 될 예정이라며, 후속 임상시험 진행을 위해 스폰서를 교체 중이라고 설명했다.

앞서 2022년 1월, 에이비엘바이오는 사노피와 약 10억6천만 달러(약 1조4700억 원) 규모의 ABL301 공동 개발 및 기술이전 계약을 체결한 바 있다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "이번 임상 1상 결과는 사노피가 후속 임상을 이어가는 데 중요한 근거가 될 것"이라며 "파킨슨병을 포함한 퇴행성 뇌질환은 환자와 가족의 삶을 크게 위협하지만 근본적 치료제가 없어 미충족 수요가 크다. ABL301이 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공하고 삶의 질을 높이는 혁신적 약물이 되길 기대한다"고 말했다.





ABL301은 혈액뇌관문(BBB) 투과를 극대화하는 에이비엘바이오의 '그랩바디-B'(Grabody-B) 플랫폼 기술이 적용된 이중항체다. 파킨슨병 발병의 원인 물질 축적을 억제하는 항체를 효과적으로 뇌에 전달하는 것이 특징이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

