인도 모디, 日·中 방문해 경제협력 확대 추진

이시바 만나 투자 유치…中과는 관계 개선 모색

나렌드라 모디 인도 총리가 일본과 중국을 잇달아 방문해 경제 협력 및 관계 강화를 추진한다.

나렌드라 모디 인도 총리. 로이터연합뉴스

모디 총리는 29일 1박 2일 일정으로 일본을 찾아 이날 오후 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 한다. 그는 일본 방문에서 도널드 트럼프 미 행정부의 50% 관세 부과에 따른 경제 타격을 최소화하기 위해 투자 유치 등 경제 협력 확대에 주력할 것으로 예상된다. 모디 총리는 성명에서 이번 방문으로 경제·투자와 반도체·인공지능(AI) 등 새로운 첨단기술 분야에서 양국 협력을 진전시키기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

인도 정부 관계자들에 따르면 양국은 반도체, AI, 핵심 광물 분야 협력을 포함하는 경제 안보 협정에 서명할 것으로 예상된다. 또 이번 방문에서 일본 기업 등으로부터 약 10조엔의 투자 약속을 확보할 것으로 전망된다고 관련 소식통이 블룸버그통신에 전했다.

미국·호주와 함께 4개국 안보 협의체 '쿼드(Quad)' 회원국인 두 나라는 안보 협력도 강화할 예정이다. 모디 총리는 일본 방문을 앞두고 요미우리신문 인터뷰에서 "인도와 일본은 단순히 긴밀한 파트너가 아니며 전략적 전망을 공유하고 있다"면서 이시바 총리와 회담에서 안전보장 협력 강화, 기술 혁신 추진 등을 논의할 예정이라고 밝혔다.

이후 모디 총리는 중국으로 건너가 톈진에서 오는 31일~다음 달 1일 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석하고 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 각각 양자 회담을 가질 예정이다.





모디 총리는 7년 만의 이번 중국 방문에서 그간 국경 분쟁 등으로 대립해온 중국과의 관계 개선에 속도를 내기 위해 시 주석과 협의할 것으로 예상된다. 미국의 관세 공세를 나란히 받는 두 나라는 최근 5년 만에 국경 무역·직항 노선 재개에 합의했다. 또 인도 정부는 중국 기업에 대한 투자 감시 규정 완화를 검토하고 있으며 중국은 인도에 대한 비료·희토류·터널 굴착 장비(TBM) 수출 규제를 해제하기로 한 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

