민주당 의원 워크숍…정청래·김병기 "정기국회서 개혁·민생회복 신속 추진" 한목소리

이재명 정부 들어 첫 정기국회를 앞둔 여당은 28일 의원 워크숍을 열고 '총단결'을 강조했다.
정청래 더불어민주당 대표는 이날 오후 인천 파라다이스시티에서 개최된 당 국회의원 워크숍에서 "이재명 정부의 성공과 내란 종식이 민주당의 올 정기국회 과제이고 목표"라고 밝혔다.
정 대표는 "이번 정기국회에서 우리가 해야 할 검찰개혁, 언론개혁, 사법개혁, 당원주권개혁 등의 작업은 한 치의 오차 없이, 흔들림 없이, 불협화음 없이 완수해야 할 시대적 과제"라며 "이 과정에서 당정대는 원팀, 원보이스로 굳게 단결해서 함께 나아가야 할 것"이라고 했다.
이어 "'윤 어게인'을 주창하면서 '도로윤석열당', '도로내란당'으로 가버린 국민의힘과 우리가 앞으로 험난한 과정을 또 마주해야 할 것 같다"면서 "다시 헌법 수호 세력과 헌법 파괴 세력, 민주주의 수호 세력과 민주주의 파괴 세력의 전선이 다시금 형성된 것을 직시하고 긴장감을 놓지 않고 앞으로 정기국회에서 우리가 정해놓은 타임 스케줄에 맞게 따박따박 법 하나하나를 통과시키도록 의원님들께서 총단결해 주시기 바란다"고 강조했다.
김병기 원내대표는 "멈춰있던 국정 운영의 시계가 이재명 정부 출범 이후 다시 힘차게 돌고 있다. 국익 중심의 성공적 관세 협상과 한미정상회담을 이뤄냈다"면서 "내란수괴 윤석열로 큰 어려움을 겪은 국민께서 민주당에 입법 권력과 행정 권력을 모두 모아줬다. 완전히 새로운 대한민국을 만들라는 준엄한 명령으로 그에 맞는 책임과 결단을 보여야 한다"고 했다.
한편 민주당은 ▲정부조직법 ▲'공공기관 '알박기' 근절법 ▲검찰개혁 ▲가짜정보 근절 등을 핵심 추진 과제로 꼽고 있다.
인천=문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
인천=황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
