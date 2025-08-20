"수산업 박물관 시대 연다"…완도 해양수산박물관 예타 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 첫 '수산업 전문' 국립박물관 완도에 건립

사업비 1,138억…2030년 하반기 개관 목표

박지원 "해양치유관광 수도 완도, 도약 발판"

전남 완도군에 들어설 '국립해양수산박물관' 건립사업이 20일 기획재정부 예비타당성조사를 최종 통과했다. 국내 최초로 수산업을 핵심 주제로 한 국립박물관이 현실화되는 셈이다.

해양수산부에 따르면 이번 사업에는 총 1,138억원(국비 1,125억원)이 투입된다. 부지는 4만6,886㎡, 연면적은 1만4,414㎡ 규모로, 지상 2층·지하 1층 건물이 들어선다.

국립해양수산박물관 조감도. 해양수산부 제공

박지원 더불어민주당 의원(해남·완도·진도)은 이날 자신의 페이스북을 통해 "전국에 5곳의 해양박물관이 이미 운영 중이라 예비타당성 통과가 쉽지 않았지만, 김영록 전남도지사, 신우철 완도군수와 함께 긴밀히 협력해 큰 성과를 이끌어냈다"고 밝혔다.

이어 "이로써 국립난대수목원, 광주∼완도 고속도로 2단계 사업 등 대형 국가사업을 통해 완도가 '해양치유관광 수도'로 도약할 또 하나의 기반이 마련됐다"고 덧붙였다.

박물관은 '한반도 바다를 삶의 터전으로 살아온 사람들의 이야기'를 주제로, 수산업의 역사·문화·산업·인물을 종합적으로 다룬다. 전통 어업방식은 물론 K-수산식품의 세계적 성장, AI 기반 스마트양식 등 수산업 전반을 담아낸 '살아있는 산업문화 플랫폼'으로 조성될 예정이다.

해수부는 2026년까지 설계 공모 및 실시설계를 마친 뒤, 2027년 하반기 착공에 들어가 2030년 준공·개관을 목표로 하고 있다. 전시 콘텐츠 기획과 교육 프로그램 구축도 병행 추진된다.





박 의원은 "기획재정부와 조세연구원, 전남도, 완도군 관계자들께 감사드리며, 향후 해남·완도·진도의 대형 국가사업 예비타당성 심사 통과를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

