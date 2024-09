"멀쩡한 강아지를 핑크로 염색"…베컴 아들 부부, 자랑했다가 뭇매

개에게 심각한 알레르기 반응 일으킬 수 있어

동물 염색 두고 누리꾼 시선 엇갈리기도

영국의 축구 스타 데이비드 베컴의 아들인 브루클린 베컴이 기르는 강아지의 온몸이 분홍색으로 염색된 모습이 공개돼 동물 학대 논란이 일고 있다. 최근 브루클린 베컴은 그의 아내 니콜라 펠츠와 함께 찍은 틱톡 영상을 공개했다. 영상에는 온몸의 털이 분홍색으로 염색한 이들의 반려견이 등장했다.

영국의 축구 스타 데이비드 베컴의 아들인 브루클린 베컴이 기르는 강아지의 온몸이 분홍색으로 염색된 모습이 공개돼 동물 학대 논란이 일고 있다. [사진출처=브루클린 베컴 틱톡]

이 반려견은 원래는 흰색 털이었던 걸로 추정되지만, 영상에서는 털 전체가 분홍색이고 귀·다리는 주황색으로 염색돼 있었다. 이 같은 강아지의 모습은 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 퍼졌다. 해당 영상을 본 세계 각국 누리꾼은 해당 게시물에 "대체 개한테 무슨 짓을 한 거냐", "개가 슬퍼 보인다", "강아지를 장난감으로 생각하는 건가", "말할 수 없다고 동물에게 이런 짓을 하면 안 된다" 등 댓글을 달며 이들 부부를 비판했다. 일부 누리꾼은 개의 건강에 악영향을 끼칠 수 있는 염색 시술에 대해 우려를 표하기도 했다.

동물 염색은 꾸준히 동물 학대 논란의 중심에 서 왔다. 약산성인 사람 피부와 달리 개 피부는 중성에 가까워 염색약이 아무리 순하다고 해도 모질이 손상될 위험이 크고 세균에도 감염되기 쉬운 것으로 알려져 있다. 특히 개의 경우, 털을 핥는 습성이 있어 염색약의 독성이 몸 안으로 침투할 수 있다는 지적도 있다.

국제 동물보호단체 PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)도 염색이 반려견에게 위험할 수 있다고 경고했다. PETA는 염색약이 반려견에게 심각한 알레르기 반응을 일으키거나 스트레스를 받게 할 수 있고, 자칫하면 화상을 입거나 독소에 노출될 수도 있다. [사진출처=온라인 커뮤니티]

누리꾼 또한 이런 동물 염색에 대부분 부정적이다. 이들은 온라인 커뮤니티 등에 "명백한 동물 학대"라고 주장하면서 "개 주인을 처벌해야 한다", "본인 몸에도 똑같이 해야 한다" 등의 글을 남겼다. 국제 동물보호단체 PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)도 염색이 반려견에게 위험할 수 있다고 경고했다. PETA는 염색약이 반려견에게 심각한 알레르기 반응을 일으키거나 스트레스를 받게 할 수 있고, 자칫하면 화상을 입거나 독소에 노출될 수도 있다. 이런 이유 등으로 영국 왕실 동물학대방지협회(RSPCA)는 "반려인들은 지금까지 동물을 염색하는 데 검증된 안전한 방법이 없다는 사실을 알아야 한다"며 "동물은 장난감이나 액세서리가 아니다"고 권고한다.

반면 일각에선 천연 재료로 만든 염색약도 있는 만큼 큰 문제가 없을 수도 있어 섣부른 비판은 자제해야 한다는 의견도 나온다. 한 누리꾼은 "반려견을 예쁘게 염색해 주는 건 귀여운 아이에게 옷을 입히는 것과 마찬가지"라며 "이를 비난하는 사람들은 귀여운 옷을 입히고 만족하는 부모도 아동 학대라고 비난할 거냐"고 주장하기도 했다.





