리디, 만타 연재 웹툰 3편 美 '링고 어워즈' 후보 선정

콘텐츠 플랫폼 기업 리디는 글로벌 웹툰 구독 서비스 '만타(Manta)'에 연재 중인 웹툰 세 편이 미국 '링고 어워즈(Ringo Awards)' 수상 후보로 선정됐다고 31일 밝혔다.

미국 링고 어워즈 수상 후보작 3편 [이미지=리디]

AD

2017년 시작된 링고 어워즈는 '윌 아이스너 어워즈(Will Eisner Comic Industry Awards)', '하비 어워즈(Harvey Awards)'와 함께 미국의 3대 만화 시상식 중 하나로 꼽힌다.

이번에 링고 어워즈 후보로 선정된 작품은 ▲최우수 웹코믹 (Best Webcomic) 부문 '고백하기 30분전(Countdown to Love)' ▲최우수 유머 웹코믹(Best Humor Webcomic) 부문 '마왕님은 공주로 위장 중(The Deviless’s Impression of a Princess)'과 '선생님은 9세 이용가(The Fantastical After-School Writing Club)'로 총 3작품이다.

최종 후보에 오른 작품 모두 지난해 만타를 통해 공개돼 현지 웹툰 팬들의 호평을 받았다. 리디는 이번 링고 어워즈 후보로 선정된 작품을 리디 플랫폼을 통해 국내 팬들에게도 선보일 방침이다.

올해 링고 어워즈 수상작은 9월 21일 볼티모어 코믹콘에서 발표될 예정이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>