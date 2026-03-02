"전력수급 영향없어" 기후부, 美이란공습에 에너지 상황 점검

에너지비상대응반 가동

기후에너지환경부는 2일 이호현 제2차관 주재로 관계기관과 미국과 이스라엘의 대규모 이란 공습 후 국내 에너지 상황을 점검하는 회의를 열었다고 밝혔다.

이호현 기후에너지환경부 2차관이 2일 서울 종로구 석탄회관에서 열린 중동 정세 관련 에너지상황 점검회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

AD

이번 회의에는 기후부와 전력거래소·한전·한수원·발전 5사 등 전력 공기업과 에너지경제연구원이 참석했다.

회의에서 기후부와 참석 기관들은 국내 전력 수급 현황과 중동 정세가 이에 미치는 영향, 전력 공기업의 대응 계획 등을 점검했다.

기후부는 현재까지 중동 상황이 국내 전력 수급에 미치는 영향은 없는 것으로 파악됐다고 밝혔다. 아울러 봄철 기온 상승으로 전력수요가 감소하고 유가 상승이 전력시장의 액화천연가스(LNG) 가격에 통상 3~6개월 시차를 두고 반영된다는 점 등을 고려할 때 단기적으로 전력시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망했다.

발전공기업에서 구매하는 유연탄이나 직도입 LNG도 중동에서 수입되는 물량이 없어 직접적인 영향은 없는 것으로 파악됐다.

기후부는 다만 사태가 장기화하거나 호르무즈 해협이 봉쇄돼 유가가 급등하고 가스 도입에 차질이 생길 가능성에 대비해 전력 공기업들과 함께 중동 지역에 대한 모니터링을 강화하고 비상 대응체계를 유지하기로 했다. 또 에너지비상대응반을 가동해 이번 사태의 영향을 면밀히 점검하고 상황에 따라 신속히 대응해 나갈 방침이다.

한편 중동 지역에서 한전 및 발전자회사가 추진 중인 주요 사업에서도 현재까지 직접적인 영향은 없는 것으로 파악됐다. 관계 기관들은 향후 파견 인력의 안전과 사업 정상 추진 등을 위해 현지 동향을 면밀히 파악하고 직원들의 안전을 최우선으로 대응하기로 했다.





AD

이호현 차관은 "불확실한 상황에서 에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력공급을 위해 기후부와 전력 공기업이 힘을 모아 대응해야 한다"고 밝혔다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>