"은화가 묻혀 있다고?"…삽·곡괭이 들고 달려간 사람들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"주민 30~40명 갑자기 몰려들어 발굴"

지역 관계자 "관련 부서서 조사 및 확인 중"

중국에서 은화가 발견됐다고 소문을 들은 주민들이 남의 땅을 무단 발굴하는 소동이 벌어졌다.

중국 홍성신문은 11일 "쑹장구 차둔진 근처에서 은화를 발견했다는 소식이 사회관계망서비스(SNS)에 퍼져 주민 30~40명이 갑자기 몰려들어 발굴에 나서 결국 경찰이 나섰다"고 보도했다.

중국 상하이 한 지역에서 은화가 발견됐다는 소문이 퍼져 주민들이 모여 발굴에 나섰다. 웨이보.

AD

SNS에 올라온 영상 속에는 삽 등을 든 사람들이 땅을 파고 있는 모습이 담겼다. 사람들은 금속 탐지기를 이용해 땅을 헤집고, 손전등을 들고 저녁까지 작업을 이었다.

한 주민은 현장에서 수천개에 달하는 은화를 발굴됐다면서 해당 지역은 과거 오래된 주택이었다고 주장했다. 다른 주민은 "이미 은화를 발견한 사람들이 있는데 개당 600위안(약 12만5000원)에 판매하는 것도 봤다"고 전했다.

중국 상하이 한 지역에서 은화가 발견됐다는 소문이 퍼져 주민들이 모여 발굴에 나섰다. 웨이보.

소동이 커지자 경찰이 나섰다. 현장에 도착한 경찰은 주민들을 해산시켰다.





AD

지역 행정 담당자는 "실제 은화가 발견됐는지 관련 부서에서 조사 및 확인 중"이라면서 "문화재 관리 부서와 경찰 등이 현장에서 상황을 보고 있다"고 전했다. 이어 "은화는 문화재 범주에 속한다. 만약 발견된다면 상하이 박물관 등 관련 기관에 상황을 보고하고, 결과 내용에 따라 공식 발표를 진행할 예정"이라고 했다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>