[내일날씨]수요일 오전 전국 눈·비…낮 최고기온 6~17도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기온은 평년보다 높아

강원산지는 폭설 유의해야

수요일인 11일 오전 전국에 비나 눈이 내리겠다.

첫눈이 내린 지난 4일 경기도 수원시 화성행궁 광장에서 시민이 사진을 찍고 있다. 연합뉴스

AD

중국 산둥반도 쪽에서 기압골이 접근해오면서 11일 새벽부터 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 올 것으로 예상된다. 다른 지역보다 기온이 낮은 경기 동부와 강원, 경북 북동 산지는 비 대신 눈이 올 수도 있다.

기압골이 지난 뒤에는 중국 북부지방에서 동해 쪽으로 세력을 넓히는 고기압 가장자리를 타고 동풍이 불어 들면서 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지에 11일 오후부터 12일 오전까지 비나 눈이 내리겠다.

대기가 메마른 상태가 지속돼온 지역들이어서 일종의 단비가 되겠다. 12일 새벽과 오전 사이에는 울산에도 비나 눈이 내리고 부산에 빗방울이 좀 떨어지겠다. 다만 강원 동해안·산지의 경우 습기를 머금어 무거운 습설이 쏟아지면서 피해가 발생할 수 있다.

특히 11일 밤부터 12일 아침까지 시간당 1∼3㎝씩 폭설이 내릴 수 있으니 대비해야 한다. 11∼12일 예상 강수량은 강원 동해안 5∼15㎜, 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청·광주·전남·경북 북동 산지·경북 북부 동해안·울릉도·독도 5∼10㎜, 전북 5㎜ 안팎, 대구·경북내륙·경북 남부 동해안·부산·울산·경남 5㎜ 미만이다. 강수량은 눈과 비를 포함해 구름에서 땅으로 떨어지는 모든 물의 양을 말한다.

예상 적설은 강원산지·동해안 3∼8㎝(최고 10㎝ 이상), 경북 북동 산지 1∼5㎝, 울릉도와 독도 1∼3㎝, 경북 북부 동해안 1㎝ 안팎, 울산과 경북 남부 동해안 1㎝ 미만이다.

이번 눈·비에는 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 이상의 강풍이 동반되겠다. 충남 서해안과 전라 해안, 제주 등은 11일 오후부터 강풍 특보가 내려질 정도로 바람이 거세게 불겠으니 대비할 필요가 있겠다.

바다의 경우에도 서해상·동해중부 해상·동해남부 북쪽 해상·남해서부 서쪽 먼바다에 11일 오전, 나머지 해상에 11일 밤부터 바람이 시속 30∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ 높이로 높게 일겠으니 주의해야 한다.

11일 기온은 평년기온보다 높은 수준을 유지하겠다. 전국 아침 최저기온은 -1∼9도, 낮 최고기온은 6∼17도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 5도와 8도, 인천 6도와 7도, 대전 5도와 12도, 광주 7도와 13도, 대구 4도와 15도, 울산 5도와 17도, 부산 8도와 17도다.





AD

기온은 12일 평년기온과 비슷한 수준으로 낮아지겠는데, 아침 기온의 경우 하루 새 5∼10도가 내려가겠으니 유의해야 한다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>