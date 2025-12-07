인제군, 가을철 관광객 증가율 도내 1위…가을꽃축제 견인 효과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 인제군이 10월 강원지역 18개 시군 가운데 가장 높은 관광객 증가율을 기록했다.

인제 가을꽃축제. 인제군 제공

강원관광재단이 최근 발표한 '강원특별자치도 10월 관광동향'에 따르면 인제군은 지난해 같은 기간 대비 관광객 증가율 31.8%로 도내 1위를 차지했다. 또한 지난달 대비 증가율도 113.0%로 가장 높은 상승률을 보이며 가을 관광지로서의 경쟁력을 입증했다.

이 같은 상승세는 인제군 대표 가을축제인 '인제가을꽃축제'의 흥행 효과가 크게 작용한 것으로 분석된다. 올해로 7회째를 맞은 '인제가을꽃축제'는 8만2800㎡ 규모에 국화, 마편초, 댑싸리 등 가을꽃 50만 주가 식재돼 자연 속 힐링형 축제로 자리잡았다.

인제군문화재단 자체 조사 결과 축제는 누적 방문객 30만명을 돌파했으며 이에 따른 직접 경제효과는 340억원 규모로 잠정 집계됐다. 특히 방문객의 64%가 수도권 거주자로 분석돼 지역 경제와 관광 이미지 제고에 높은 기여도를 보인 것으로 나타났다.

'가을꽃축제'와 함께 '백담사'와 '만해마을'도 인기 관광지 순위에 올랐다. 축제장 인근에 위치한 관광지에서 '제27회 만해축전'과 '님의 침묵 100주년 기념사업 선포식' 등이 열리면서 방문객 증가에 힘을 보탠 것으로 분석된다.

군은 가을철 방문 수요에 발맞춰 북면 용대리 일원에 15㏊ 규모의 지방정원 조성사업을 추진 중이다. 인제군은 2027년 춘천~속초 동서고속화철도 개통에 맞춰 마을 전체를 정원도시로 완성할 계획이다.





군 관계자는 "가을축제와 문화행사, 자연환경이 잘 어우러지면서 인제군을 찾는 발걸음이 확연히 늘었다"며 "앞으로도 방문객들이 오래 머무르고 다시 찾고 싶은 인제를 만들도록 노력하겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

