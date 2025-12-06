'쿠팡 수사외압 의혹' 엄희준, 상설특검 첫날에 '무고' 수사 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 현판식 직후 사무실에 수사 요청서 제출

"사실 관계 규명되면 문 부장검사 처벌해달라"

"문, 면탈 목적으로 허위 사실로 무고했다"

'쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급' 사건 불기소 과정에서 외압을 행사했다는 의혹을 받는 엄희준 검사 측이 의혹을 제기한 문지석 부장검사를 무고 혐의로 수사해달라고 안권섭 특별검사팀에 6일 요청했다. 특검이 본격 수사에 착수한 첫날 곧바로 '맞불' 성격의 수사 요청이 제기된 셈이다.

엄 검사 측 변호인은 이날 오전 특검 현판식이 끝난 직후 사무실을 방문해 수사 요청서를 제출했다. 이들은 입장문에서 "엄 검사는 상설특검 수사에 적극적으로 협조할 것"이라며 "사실관계가 규명되면 문 부장검사를 무고죄로 엄중히 처벌해달라"고 밝혔다. 문 부장검사가 최근 대검 감찰을 받게 된 뒤 이를 피하기 위해 지휘권자인 엄 검사를 허위로 고발했다는 것이 엄 검사 측 주장이다.

엄 검사 측은 문 부장이 대검 감찰부에 제출한 진정 내용 ▲노동청 압수물 누락 ▲무혐의 강요 ▲주임 검사에 대한 무혐의 '가이드라인' 제시 등이 모두 사실과 다르다고 반박했다. 엄 검사 측은 오히려 "문 부장검사가 사전 보고 규정을 어기고 독단적으로 압수수색을 진행한 혐의로 감찰을 받게 됐다"며 "이를 면탈하려는 목적으로 허위 사실로 엄 검사를 무고한 것"이라고 주장했다.





한편 특검팀은 이날 쿠팡 퇴직금 불기소 의혹과 '관봉권 띠지 폐기' 의혹에 대한 수사에 공식 착수했다. 안 특검은 "객관적 입장에서 사건의 실체를 밝히겠다"며 "수사 결과에 따라 합당한 결정을 내릴 것"이라고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

