서울과기대, 2025 환경분야 특성화대학원 최종 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5년간 총 45억 규모 초대형 첨단인재 양성 사업 수행

서울과학기술대학교는 환경부와 한국환경산업기술원이 추진하는 2025 환경분야 특성화대학원 육성사업(탈 플라스틱 분야)에서 최종 대상 기관으로 선정됐다고 5일 밝혔다.

배재근 서울과학기술대학교 사업단장. 서울과기대

AD

서울과기대는 해당 사업 최종 선정으로 올해부터 5년간 총 45억원의 정부 지원을 받아 탈 플라스틱 분야 고급 전문 인재를 양성한다. 특히 CE:PLAHUB(플라스틱 전 주기 첨단분야 융합 허브) 모델을 기반으로, 플라스틱 전 주기에 걸친 교육·연구를 수행한다. 또한 기존의 '탈 플라스틱 특성화대학원(석·박사 연구 중심)' 연장 사업을 이어가며, 국내 최고 수준의 탈 플라스틱 고급 인재 양성 체계를 확립하게 됐다.

사업단은 교내 환경공학과, 화공생명공학과, 정밀화학과와 학과 간 MOU(업무협약)를 체결해 마이크로디그리 기반 학점연계 및 연구 교류를 활성화하고, 교외로는 국립목포대학교, 국립부경대학교와 컨소시엄을 구성해 전국 단위 연합 교육체계를 구축할 계획이다.

이번 사업에는 플라스틱 감량, 수거·선별 기술, 대체 소재 개발, AI(인공지능) 응용 등 플라스틱 전주기 관련 분야에 관심 있는 대학원생들이 참여할 수 있다. 교육 참가 학생에게는 월 100만원의 학업 지원금과 연구활동비를 지원한다.





AD

배재근 서울과기대 사업단장은 "이번 최종 선정과 지난 1일 협약 체결을 통해 서울과기대가 탈 플라스틱 분야 고급 인재 양성의 전국 대표 플랫폼으로 자리 잡게 됐다"며 "향후 5년간 45억원 규모의 국가 지원을 기반으로 연구·교육·산학협력을 연계한 실질적 성과를 창출하겠다"고 강조했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>