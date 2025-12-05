"부산항, K-혁신을 품다"… 부산항만공사, 해수부 항만물류산업 혁신대회 3년 연속 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

항만 운영 패러다임 바꾼 혁신, 새로이 인정

해양수산부 혁신대회 시상대에 3년째 오르는 기관이 있다. 바로 부산항만공사다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 4일 서울 여의도에서 열린 해양수산부 항만물류산업 혁신대회에서 우수상과 장려상을 각각 받으며 3년 연속 수상의 성과를 달성했다.

2개 부문 수상한 부산항만공사 디지털AI부와 물류정책실 직원들. BPA 제공

AD

우수상은 '지오펜싱(Geofencing) 기술 기반 가상 게이트(디지털 프리게이트) 구축' 사례로 도로상의 가상 게이트를 통해 항만 인근 차량정체를 해결한 성과를 인정받았다.

부산항만공사는 부두 내 특정 지점에 보이지 않는 가상 경계를 설정하고 실시간 차량 위치 데이터를 활용해 화물차량을 자동 인지해 통행 대기, 병목, 혼잡 문제를 획기적으로 개선했다. 특히 AI 기반 GPS 보정기술을 적용해 이동 경로의 패턴을 분석, 학습하여 판단의 정확도와 시스템의 안정성을 크게 향상한 점이 높게 평가받았다.

지오펜싱(Geofencing)이란 공간에 가상의 경계를 설정하고, 사용자가 그 영역에 들어오거나, 나갈 때 알림과 기능을 실행하는 위치 기반 기술이다.

장려상으로 선정된 '부산항 컨테이너 항만 기능 재편과 맞춤형 시설 개선' 사례는 재개발이 진행되고 있는 북항을 아시아 선사 거점항으로 재정립한 대표적 항만이동 모델로 평가됐다.

부산항만공사는 자성대 부두 이전을 통해 600여명의 일자리를 보호하는 사회적 성과를 창출했다. 북항의 잔존 3개 부두(신선대, 감만, 신감만 부두)에 대해 유휴 선석을 컨테이너 기능으로 전환하고, '핵심부품 중심 현대화 모델'을 도입해 부두 생산성 향상과 신규 건설 대비 획기적인 재정 절감 효과 등에 높은 평가를 받았다.





AD

부산항만공사 송상근 사장은 "올해도 부산항의 혁신이 국가 항만물류산업 혁신 모범 사례로 인정받아 매우 뜻깊게 생각한다"고 말하며 "부산항만공사는 앞으로도 기술과 사람, 혁신과 안전이 조화를 이루는 항만 생태계를 구축해 세계 최고 수준의 글로벌 경쟁력을 갖춘 스마트 항만으로 도약하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>