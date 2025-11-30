DL이앤씨·삼성물산 컨소시엄, 1.9조 원 증산4구역 시공권 확보[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 투표자 95% 찬성으로 최종 확정

최고 42층, 약 3500여 가구 대규모 단지 조성

'왕의 자리' 의미하는 '증산 디아투스(DIATUS)'

올해 도시정비 수주 실적 각각 3조원대, 9조원대 기록

DL이앤씨와 삼성물산 건설부문 컨소시엄이 1조9435억원 규모의 서울 은평구 증산4구역 도심 공공주택 복합사업 시공권을 확보했다. 올해 도시정비사업 시장에서 두 건설사의 수주액은 3조원대와 9조원대로 각각 늘어났다.

서울 은평구 증산4구역 도심 공공주택 복합사업 조감도. 한국토지주택공사.

30일 정비업계에 따르면, 전날 증산4구역 도심복합사업 주민대표회의는 시공사 선정 총회를 개최하고 DL이앤씨·삼성물산 컨소시엄을 시공사로 최종 선정했다. 컨소시엄은 전체 투표자 중 약 95%의 찬성을 얻어 사업 참여를 확정 지었다.

이 사업은 한국토지주택공사(LH)가 시행하며, 서울 은평구 증산동 205-33번지 일원 약 16만 6531㎡ 부지에 진행된다. 노후 주택 1956가구를 대체해 최고 42층, 약 3500여 가구 규모의 공공주택 단지가 조성될 계획이다. 컨소시엄이 제안한 단지명은 라틴어 어원을 바탕으로 '왕의 자리'를 의미하는 '증산 디아투스(DIATUS)'다.

앞서 LH는 지난해 말 서울시로부터 사업 승인을 받은 뒤 두 차례의 시공사 공모를 진행했다. 이 과정에서 DL이앤씨와 삼성물산 컨소시엄이 유일하게 신청서를 제출하며 우선협상대상자로 지정된 바 있으며, 이날 총회 의결로 최종 시공권을 확보하게 됐다.

총공사비 1조 9435억 원 중 DL이앤씨의 참여 비율은 53%, 삼성물산은 47%다. 지분 기준 공사비는 DL이앤씨 약 1조 300억 원, 삼성물산 약 9134억 원으로 추산된다. 이번 수주로 삼성물산은 올해 도시정비사업 누적 수주액 약 9조 2622억 원을 기록하며 9조 원대를 돌파했다. DL이앤씨는 누적 수주액이 약 3조 7130억 원으로 증가했다.





한편 LH와 컨소시엄은 사업 협약을 체결하고 이주 및 착공 준비를 개시할 예정이다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

