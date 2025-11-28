수원시, 27일 여성폭력 인식개선 캠페인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 수원시가 여성폭력 추방 주간(11월 25~12월1일)을 맞아 27일 팔달문고객지원센터 앞 광장에서 '여성폭력 인식개선 캠페인'을 펼쳤다.

이날 캠페인에는 수원 팔달경찰서, 사단법인 경기가정상담소남부지부 수원가정상담소 부설 가정폭력상담소 등이 참여했다.

수원시는 이날 캠페인에서 시민들에게 여성폭력 피해 지원 및 예방 관련 정보가 담긴 리플릿을 전달하고, 여성긴급전화 '1366번'을 홍보했다. 또 교제폭력·스토킹, 딥페이크, 불법촬영 등의 위해성을 알렸다.

경기 수원시가 여성폭력 추방 주간(11월 25~12월1일)을 맞아 27일 팔달문고객지원센터 앞 광장에서 '여성폭력 인식개선 캠페인'을 펼친 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

수원시 관계자는 "유관 기관과 지속 협력해 피해자 보호 및 지원 체계를 더욱 강화하겠다"며 "여성폭력 없는 안전한 도시 수원을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.





세계여성폭력추방의 날은 여성 폭력을 근절하기 위해 1981년 라틴아메리카의 여성 협회가 제정한 날로 매년 11월25일을 기념한다. UN은 2000년 여성특별총회를 계기로 매년 11월 25일을 국제 여성 폭력 추방의 날로 공식 제정했다.





