본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

해남군 AI 방역 비상…"한파에 소독시설 멈추면 진입 금지"

호남취재본부 이준경기자

입력2025.11.25 14:19

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

영암호 야생조류 폐사체서 고병원성 AI 검출
철새도래지 통제초소 2곳·생석회 차단벨트 32곳 운영

전남 해남군이 고병원성 조류인플루엔자(AI·HPAI) 확산 차단을 위해 특별방역체계 가동에 들어갔다.


25일 해남군에 따르면 최근 경기 화성과 충북 영동 등에서 AI 발생이 잇따르고, 인근 영암호 야생조류 폐사체에서도 HPAI가 검출되면서 방역 비상이 걸렸다.


군은 주요 철새도래지에 통제초소 2개소와 농장초소 3개소를 설치해 운영 중이다. 철새도래지 주요 진출입로 32개소에는 생석회 차단벨트를 설치했다. 거점소독시설과 가축질병 상황실도 24시간 가동해 신속 대응 태세를 갖췄다.


해남군 AI 방역 비상…"한파에 소독시설 멈추면 진입 금지" 조류인플루엔자 핵심차단 방역 5대 수칙. 농림축산식품부 제공
AD

특히 한파가 지속될 경우 소독 등 방역 여건이 악화되는 만큼 가금농가의 세심한 주의가 요구된다. 한파 기간에는 농장 내 사람과 차량 출입을 최대한 통제해야 한다.


축산차량이 부득이 진입할 경우 거점소독시설과 차량 2단계 소독 등 3단계 소독을 거쳐야 한다. 소독시설이 없거나 고장·동파로 작동하지 않으면 진입을 금지해야 한다


군은 저온에서 효과적인 산화제, 산성제, 염기제 계열 소독제 사용을 권장하고 있다. 농장 진입로 생석회 도포와 발판소독조 내 소독액 동결 방지 관리도 당부했다.


앞서 지난 2016년과 2020년 겨울철 전국적으로 발생한 AI로 수천만 마리의 가금류가 살처분됐다. 2020년 11월부터 이듬해 3월까지는 전국에서 1,900만 마리 이상이 살처분되며 양계·오리 농가가 큰 손해를 입었다.


과거 AI 발생 시 피해는 막대했다. 2016~2017년 겨울에는 전국적으로 856개 농장에서 3,430만 마리가 살처분됐다. 2020~2021년 동절기에도 2,993만 마리가 살처분되며 양계·오리 농가가 큰 타격을 입었다.


특히 전남 지역은 2020~2021년 겨울 45일간 255만 마리를 살처분하며 150억 원의 피해를 봤다. 2016~2017년에도 10개 시·군에서 214만 마리가 살처분되는 등 반복적인 피해를 겪어왔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

군 관계자는 "동절기 방역 여건이 열악하지만, 축산농가의 자발적 차단방역이 가장 중요하다"며 "특별방역대책 기간이 끝날 때까지 긴장감을 늦추지 말고 농장 진입 차량 소독, 철새도래지 방문 자제 등 방역수칙을 철저히 준수해달라"고 당부했다.




호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기