본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전주대 경영학과 '시몬스 팩토리움' 현장 탐방

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.24 13:52

시계아이콘00분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

RISE 특성화 인재 양성 프로그램
웰니스 산업 최신 트렌드 직접 체험

전주대학교 경영학과 학생 25명이 지난 21일 경기도 이천시에 소재한 시몬스 팩토리움을 현장 탐방했다.


24일 전주대에 따르면 이번 프로그램은 RISE 특성화 인재 양성 프로그램의 하나로, 학생들에게 수면 과학 기반 웰니스 산업의 최신 트렌드를 직접 체험하고 Well-tech 분야의 실무 역량을 키울 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

전주대 경영학과 '시몬스 팩토리움' 현장 탐방 전주대 경영학과 학생 25명이 지난 21일 경기도 이천시에 소재한 시몬스 팩토리움을 현장 탐방했다. 전주대 제공
AD

학생들은 축구장 10배 규모의 시몬스 팩토리움에서 세계 최고 수준의 수면 연구 R&D 센터를 견학하며, 롤링 테스트, 낙하 충격 테스트 등 국가 공인 기준보다 엄격한 품질 관리 시스템을 체험했다.


또 인공기후실의 써멀 마네킹을 활용한 수면 환경 연구와 감성과학 분석실의 데이터 기반 제품 개발 과정을 통해 현대 웰니스 산업의 과학기술 융합을 학습했다. 이와 함께 자체 생산 시스템과 직배송 시스템을 견학하며 청결과 품질관리를 강조하는 시몬스의 제조 혁신 사례를 배웠고, 시몬스 테라스에서 ESG 경영과 지역사회 상생 모델도 체험했다.


경영학과 학회장 안태엽 학생은 "교실에서 배운 생산운영관리와 품질경영 이론을 세계적 기업의 실제 현장에서 확인할 수 있어 매우 유익했다"며 "특히, 철저한 품질관리 시스템과 고객 중심의 혁신적인 배송 서비스가 인상 깊었다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이상우 경영학과 학과장은 "이번 현장 탐방을 통해 학생들이 수면 과학 기반 웰니스 산업의 성장 가능성을 확인하고, 품질경영과 고객가치 창출의 중요성을 체감하는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 학생들이 급성장하는 Well-tech 분야의 전문 인재로 성장할 수 있도록 다양한 산업 현장 학습 기회를 지속해서 제공할 계획이다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기