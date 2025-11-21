본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[비트코인 지금]"비트코인, 약세 국면 진입"

유현석기자

입력2025.11.21 09:02

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

IM증권은 비트코인이 약세 국면에 진입했다고 21일 분석했다.

[비트코인 지금]"비트코인, 약세 국면 진입"
AD

비트코인은 최근 9만 달러 밑으로 내려와 8만6000선까지 밀렸다. 양현경 IM증권 연구원은 "비트코인 반감기 사이클 측면에서 '조정 국면 진입에 대한 내러티브' 또한 확산되고 있다"며 "가상자산은 통상 비트코인 반감기 이후 1년~1년 6개월 사이에 최고점을 경신하고 조정국면에 진입하는 모습이 나타난다"고 말했다.


이어 "이는 1차 반감기, 2차 반감기 및 3차 반감기 모두 동일하게 나타난 현상"이라며 "4차 반감기가 지난 4월20일이었다는 점을 감안한다면 현재 가상자산 시장이 조정국면에 진입했다고 볼 수 있다"고 평가했다.


그러면서 하락의 원인으로 미국 정부 셧다운 여파로 단기자금시장의 유동성 경색 유발을 꼽았다. 그는 "미국 연방정부 셧다운 장기화가 단기자금시장의 유동성 축소를 유발했다"며 "실제로 최근 재무부 일반계정(TGA) 잔고는 10월 중 9400억달러로 급등하면서 시중의 단기 유동성을 실질적으로 흡수하는 역할을 했다"고 말했다.


또한 달러 강세로 인해 위험자산 회피 현상이 강화됐다고 강조한다. 그는 "단기자금시장의 유동성 경색은 달러 수요 증가로 이어져 달러 강세 압력으로 작용했는데 문제는 달러 강세환경 아래에서 가상자산 시장은 구조적으로 약세 압력이 커졌다"며 "달러 강세 영향으로 투자자들의 포트폴리오 위험축소 움직임이 강화됐으며 이 과정에서 주요 가상자산뿐만 아니라 알트코인 전반으로 매도압력이 파급됐다고 강조했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

12월 금리인하 기대감이 축소한 것도 가상자산 약세의 원인으로 작용했다고 분석했다. 그는 "시카고상품거래소(CME) 페드워치툴의 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 금리인하 가능성이 한 달 전(98.9%)보다 33.7%로 크게 하락했다"며 "글로벌 유동성 Proxy가 상반기 상승세를 보이다가 최근 상승세를 멈춘 모습을 보인 점도 가상자산에는 상승 제약 요인"이라고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기