김정은, 보위성·사회안전성 등 공안기관 방문 "제도 보루"

김정은 북한 국무위원장이 국가보위성·사회안전성 등 공안기관을 방문해 체제 보위 역할을 주문했다.

19일 노동신문 등에 따르면 김 위원장은 전날 창립 80주년을 맞은 국가보위성·사회안전성·최고재판소·최고검찰소 등 공안·사법기관을 잇달아 방문했다. 이날 김 위원장의 국가보위성 방문엔 조용원 노동당 중앙위원회 비서, 김형식 중앙위원회 부장, 강윤석 최고인민회의 상임위원회 부위원장 등이 수행했다.

연합뉴스

김 위원장은 리창대 국가보위상 등의 영접을 받은 뒤 "적대세력들과의 고전을 동반하는 간고하고도 험난한 초행을 걸어오면서도 력사에 전무한 전설적인 변혁과 승리의 페지들만을 기록해올수 있는 것은 보위일군들의 공적과 빛나는 위훈을 떠나 생각할수 없다"면서 "공화국보위기관이야말로 우리 당의 믿음직한 동행자,견실한 방조자"라고 추어올렸다.

이어 김 위원장은 사회안전성을 찾은 자리에서도 "사회안전군은 공화국의 2대핵심무력"이라면서 "우리식 사회주의제도를 수호하고 인민의 복리증진을 위하여 전력하는 당과 정부의 활동을 법과 무장으로써 담보하는것은 공화국사회안전기관의 중대한 사명"이라고 평가했다.





북한의 국가보위성과 사회안전성은 일종의 방첩·비밀경찰 기관으로 북한 체제를 지탱하는 핵심 기관들이다. 김 위원장이 이들 기관을 잇달아 방문해 격려한 것은 앞으로도 사회 통제를 더욱 강화하겠다는 의미로 풀이된다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

