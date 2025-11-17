"수험생들 수고했습니다" … 창원특례시 성산구, '끝내GO! 페스티벌' 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'수험생들의 긴장감 해소와 새로운 출발 응원'



경남 창원특례시 성산구는 상남분수광장에서 대학수학능력시험을 마친 수험생과 시민들이 함께 즐길 수 있는 문화공연 '끝내GO! 페스티벌'을 열었다.

끝내고 페스티벌 공연 현장.

지난 14일 열린 공연은 ▶혼성6인조 '데일리댄스' ▶혼성2인조 '노래당' ▶여성6인조 '저스트' ▶선생님밴드 '더블하이' ▶남성6인조 '더크루' ▶토월고밴드 '데이드림' ▶가수 '강고은' 등 총 7개 팀이 출연해 다채로운 무대를 선보였다.

'끝내GO! 페스티벌'은 2015년부터 매년 수능이 끝난 후 개최되어 청소년과 시민들로부터 큰 호응을 얻고 있으며, 올해도 청춘의 열정과 시민의 참여가 어우러진 축제의 장으로 꾸며졌다.

공연을 관람한 한 수험생은 "수능이 끝난 해방감을 친구들과 함께 즐길 수 있어서 좋았다"며 "이런 축제가 계속 이어졌으면 좋겠다"고 소감을 전했다.





김수윤 문화위생과장은 "수험생들이 수능을 끝내고 편안한 마음으로 공연을 즐기고 스트레스도 해소하는 소중한 시간이 되었길 바란다. 앞으로도 청소년과 시민이 함께 즐길 수 있는 다양한 문화공연이 지속될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





