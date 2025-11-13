피플바이오, 40억원 규모 유상증자 결정

피플바이오가 운영자금을 목적으로 한 40억원 규모 유상증자를 결정했다고 13일 공시했다.





AD

신주 수는 보통주 279만9160주이며 주당 발행가액은 1429원이다. 증자방식은 제3자배정증자다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>