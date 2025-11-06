한국한의약진흥원, 'K-메디슨 스타트업 위크' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한의약 예비 창업자 및 유망 기업 참여… IR 발표·투자 상담 등 성장 지원

한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진)은 한의약 산업의 미래를 이끌 예비 창업자와 유망 기업의 성장을 지원하기 위해 지난 5일 서울 코엑스 스타트업브랜치에서 'K-메디슨 스타트업 위크'를 개최했다.

이번 행사는 한의약 기반 창업 활성화 및 유망 기업에 투자 유치 기회를 제공하기 위해 마련되었으며 경진대회 형식의 기업설명회(IR)와 시상식, 투자상담회 등으로 진행됐다.

한의약 점프 업 모의 IR 발표 부문 수상자들

'한의약 점프 업(Jump up) 모의 IR 발표'에는 창업을 준비 중인 5개 팀이 참가해 한의사 맞춤 서비스, AI 기반 의료 자동화 시스템, 고령자 체질 맞춤 단백질 제품, 한방 족욕제 등 다양한 아이디어를 선보였다.

이어진 중소기업 '투자 역량 교류회 IR 발표'에는 ㈜비체담, 팀엘리시움, 프리모바이오텍, 비네이처바이오랩 등 4개 기업이 참가해 각 사의 제품과 기술력을 소개했다.

기업설명회 후에는 투자 전문가 5명과 한의약 전문가 2명 등 총 7명으로 구성된 심사위원단이 기술적 우수성과 비즈니스 모델의 혁신성, 성장 가능성, 기술성, 공공성 등을 종합적으로 평가했다.

심사 결과 한의약 점프 업 모의 IR 발표 부문 대상(보건복지부장관상, 상금 100만원)은 AI음성인식 기반의 의료 워크 플로우 자동화 솔루션을 발표한 '하니텍'팀에게 돌아갔다. 최우수상(한국한의약진흥원장상, 상금 70만원)과 우수상(한국한의약진흥원장상, 상금 30만원)은 '한의자원'팀과'해치'팀이 각각 수상했다.

장려상(한국한의약진흥원장)은 '추천한약'팀과 '풀앤드림'팀이 받았다.

투자 역량 교류회 IR 발표에서는 퇴행성 뇌질환 치료를 위한 천연물 의약품 '메카신'을 개발한 '프리모바이오텍'이 보건복지부장관상을 수상했다.

한편 이번 행사에서는 한의약 기업의 실질적인 성장을 돕기 위한 전문 투자상담과 교류·협력 프로그램이 함께 운영돼 참석자들의 높은 관심과 호응을 얻었다.





송수진 원장 직무대행은 "이번 행사가 한의약 산업의 새로운 성장 동력을 발굴하고 예비 창업자와 기업이 함께 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다"라며 "한국한의약진흥원은 앞으로도 한의약 기업의 창업?투자 환경을 강화하고 산업 경쟁력을 높이는데 적극 노력하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

