용인시 '용인시티포인트', 시정참여→지역경제 선순환 모델 정착

정두환기자

입력2025.11.06 09:37

포인트 보상으로 건강걷기·공익활동 등 참여 확대
2년7개월만에 회원수 4만명, 적립액 1.7억원 기록

경기도 용인시가 도입해 운영 중인 '용인시티포인트'가 시민들의 시정 참여를 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 모델로 주목받고 있다.


'용인시티포인트'는 시민이 시정에 참여하거나 공익활동, 건강생활, 지역경제 활성화 등에 기여할 경우 보상으로 포인트를 지급하는 것이다. 지급된 포인트는 지역화폐로 전환해 현금처럼 사용할 수 있다.

용인시 '용인시티포인트', 시정참여→지역경제 선순환 모델 정착
이 서비스는 2023년 4월 시행 이후 2년 7개월 만에 회원 수 3만9610명을 달성했으며, 누적 포인트 적립액은 1억7200만원을 기록할 정도로 인기를 끌고 있다.


포인트 적립 현황을 살펴보면 공공포인트 부문에서 ▲'걸어용' 산책포인트 4600만원 ▲적극행정 포인트 270만원 ▲시민만족도 설문조사 참여 포인트 100만원이 지급됐다. 아울러 민간포인트(카드포인트 등) 부문에서는 우리카드, 농협카드 등 다양한 제휴를 통해 1억2230만원이 적립됐다.


특히 적립된 포인트는 용인 지역화폐로 전환돼 지역 소상공인 매출 증대와 소비 활성화에 실질적 효과를 거두면서 시민의 시정 참여와 지역경제 활성화의 선순환 구조를 구축했다는 평가를 받고 있다.


시 관계자는 "용인시티포인트는 시민이 일상 속에서 시정에 참여하며 소소한 즐거움을 느끼고 지역경제와 연계되는 디지털 참여 기반"이라며 "카드사와 협력해 민간 포인트 활용을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

