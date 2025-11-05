GC녹십자웰빙, 보툴리눔 톡신 '이니보' 론칭 심포지엄 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특장점 소개 및 안전한 시술 가이드 제안

GC녹십자웰빙은 지난 25일 서울 강남구 안다즈 서울 강남에서 '이니보 론칭 심포지엄'을 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 심포지엄은 GC녹십자웰빙의 보툴리눔 톡신 제제 '이니보주'를 공식적으로 알리고, 이를 활용한 최신 트렌드를 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 150여명의 의료진이 참석했으며 '이니보주'에 대한 특장점과 안전한 시술 가이드를 제안하는 자리로 구성됐다.

심포지엄에서는 4명의 전문가가 참여해 ▲보툴리눔 톡신 그리고 이니보(박양수 드림성형외과 원장) ▲이니보 균주 소개(에드워드 무어 스웨덴 고텐베리 대학 교수) ▲실제 임상에서 얻은 인사이트 (김창식 창피부과 원장) ▲이니보와 시술 콤비네이션(유경훈 루미의원 원장) 등 다양한 시술법을 공유했다.

특히 연자로 참여한 에드워드 무어 교수는 미생물 및 균주 분야 세계적인 권위자다. 세계 3대 균주 은행이자 미생물 분양기관인 CCUG 기관장으로 재임 중으로 이니보 균주 제공에 기여했으며 공식 균주(CCUG 7968)의 계통·유전정보를 통해 균주의 과학적 정체성을 입증했다.

강혜원 GC녹십자웰빙 MA(메디컬에스테틱) 사업 담당은 "이번 심포지엄은 GC녹십자웰빙의 첫 번째 톡신 브랜드인 이니보를 의료진께 소개하는 뜻깊은 자리"라며 "이니보는 균주 출처가 명확한 품질과 안정성을 갖춘 보툴리눔 톡신이다"라고 말했다. 이어 그는 "앞으로도 메디컬 에스테틱 관련 의료진과의 협업을 강화하고 최신 시술 트렌드를 반영한 제품 개발 및 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.





한편 GC녹십자웰빙은 이미 확보 중인 1만8000곳 이상의 거래처를 통해 이니보 국내 유통을 시작했다. 앞으로도 자체 HA 라인업 개발 및 국내외 판매를 통해 에스테틱 사업을 확대할 예정이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

