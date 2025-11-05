성남시, 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업 시행자 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 11월 실시계획 수립 착수

내년 상반기 인가·착공 목표로 본격 추진

경기 성남시(시장 신상진)는 바이오·헬스 산업의 혁신 거점이 될 '성남 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업'의 성공적인 추진을 위해 성남도시개발공사를 사업시행자로 지정했다고 5일 밝혔다.

성남시 바이오헬스 첨단 클러스터 조성사업 부지. 성남시 제공

AD

'성남 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업'은 2015년 이후 미활용 상태였던 분당구 정자동 253번지 일원(구 주택전시관 부지, 9만9098㎡)를 대상으로 추진된다. 민선 8기 출범 이후 2023년 3월 도시개발계획 수립을 완료하고, 이번에 사업시행자 지정까지 마무리함으로써 K-바이오의 중심지로 도약하기 위한 미래 성장 기반을 마련했다.

세부 계획에 따르면, 탄천 및 도로와 인접한 복합용지 1(1만8939㎡)에는 앵커기업을 유치해 바이오·헬스 클러스터의 핵심 거점을 조성하고, 복합용지 2(2만7313㎡)에는 강소기업, R&D센터, C&D 플랫폼, 시민 커뮤니티 시설 등을 구축해 생명과학 및 의료 관련 연구개발(R&D), 기업활동, 시민 건강 체험이 함께 이루어지는 복합 공간으로 만든다는 구상이다.

시는 성남도시개발공사를 시행자로 지정함으로써 사업 추진 속도를 높이고 공익성을 극대화해, 글로벌 바이오·헬스 혁신 허브로 도약할 수 있도록 총력을 다할 계획이다.

사업시행자인 성남도시개발공사는 올해 11월부터 실시계획 수립을 착수하고, 내년 상반기 인가 및 착공을 목표로 신속히 사업을 추진할 예정이다.





AD

신상진 성남시장은 "오랜 숙원사업이었던 성남 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업이 본격화됨에 따라, 성남시가 4차 산업혁명 선도도시로 확고히 자리매김할 수 있도록 성공적인 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>