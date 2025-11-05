성남시, 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업 시행자 지정

올해 11월 실시계획 수립 착수
내년 상반기 인가·착공 목표로 본격 추진
경기 성남시(시장 신상진)는 바이오·헬스 산업의 혁신 거점이 될 '성남 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업'의 성공적인 추진을 위해 성남도시개발공사를 사업시행자로 지정했다고 5일 밝혔다.
'성남 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업'은 2015년 이후 미활용 상태였던 분당구 정자동 253번지 일원(구 주택전시관 부지, 9만9098㎡)를 대상으로 추진된다. 민선 8기 출범 이후 2023년 3월 도시개발계획 수립을 완료하고, 이번에 사업시행자 지정까지 마무리함으로써 K-바이오의 중심지로 도약하기 위한 미래 성장 기반을 마련했다.
세부 계획에 따르면, 탄천 및 도로와 인접한 복합용지 1(1만8939㎡)에는 앵커기업을 유치해 바이오·헬스 클러스터의 핵심 거점을 조성하고, 복합용지 2(2만7313㎡)에는 강소기업, R&D센터, C&D 플랫폼, 시민 커뮤니티 시설 등을 구축해 생명과학 및 의료 관련 연구개발(R&D), 기업활동, 시민 건강 체험이 함께 이루어지는 복합 공간으로 만든다는 구상이다.
시는 성남도시개발공사를 시행자로 지정함으로써 사업 추진 속도를 높이고 공익성을 극대화해, 글로벌 바이오·헬스 혁신 허브로 도약할 수 있도록 총력을 다할 계획이다.
사업시행자인 성남도시개발공사는 올해 11월부터 실시계획 수립을 착수하고, 내년 상반기 인가 및 착공을 목표로 신속히 사업을 추진할 예정이다.
신상진 성남시장은 "오랜 숙원사업이었던 성남 바이오·헬스 첨단클러스터 조성사업이 본격화됨에 따라, 성남시가 4차 산업혁명 선도도시로 확고히 자리매김할 수 있도록 성공적인 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
