지자체 최대 규모 화성시 'AI 공모전'에 사전접수 832명 몰려

16일까지 본접수…총상금 6000만원 규모

경기도 화성시가 지방자치단체로는 최대 규모로 기획한 인공지능(AI) 공모전에 800명이 훌쩍 넘는 신청자가 몰렸다.

화성시는 '2025 화성특례시 AI 공모전-화성왔성'의 사전접수에 832명이 신청한 것으로 집계됐다고 4일 밝혔다. 시는 이번 사전접수자를 대상으로 오는 16일까지 본접수를 진행한다.

'나의 화성, AI로 완성되다'를 주제로 열리는 이번 공모전에서는 화성시 주요 관광지나 명소에서 촬영한 영상이나 이미지를 AI 기술을 활용해 새롭게 제작한 콘텐츠를 모집한다.

상금 규모도 기초지자체 공모전으로는 이례적인 규모다. 총 6000만원 규모로, 대상 수상자에게는 1000만원의 상금을 시상한다.

참가자는 공모전 공식 홈페이지를 통해 온라인으로 작품을 제출하게 된다. 시는 출품작을 대상으로 심사와 공개 검증 절차를 거쳐 다음 달 12일 수상작을 발표할 예정이다.

공모전은 ▲영상(30~45초) 부문과 ▲이미지(1컷) 부문으로 구분되며, 참가자는 반드시 직접 촬영한 영상·이미지·사진을 바탕으로 AI 기술을 활용해 창작물을 제작해야 한다.

심사에서는 창의성, 주제 적합성, AI 기술 활용도, 홍보 활용성 등 4개 항목을 중심으로 평가가 이뤄진다. 부문별로 ▲대상 ▲최우수상 ▲우수상을 선정한다. 시는 이와 별도로 '나도 별별화성 인플루언서상'을 마련해 유튜브 조회수와 SNS '좋아요' 수를 기준으로 15개 작품을 시상할 예정이다.

수상작은 3년간 비영리 홍보콘텐츠로 활용하며, 시 공식 유튜브·사회관계망서비스(SNS)·스마트행정게시대 등 미디어 채널을 통해 전국에 송출할 예정이다.

정명근 화성시장은 "AI는 두려워할 대상이 아니라 모두가 일상 속에서 활용하고 즐길 수 있는 유용한 도구"라며 "시민 한 분 한 분이 마음속에 품고 있는 화성의 현재와 미래를 AI를 통해 자유롭게 표현해주시길 바란다"고 말했다.





앞서 시는 지난해 지자체로는 처음으로 AI·CF 공모전을 개최하기도 했다. 당시 공모에서는 영상 229건, 이미지 790건 등 1019건이 응모했었다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

