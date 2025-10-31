화순군청, 대한배드민턴협회장기 대회서 메달 2개 획득

여자일반부 단체전 3위·일반부 혼합복식 3위
전남 화순군청 직장운동경기부 배드민턴부가 제63회 대한배드민턴협회장기 전국 종별배드민턴선수권대회에서 메달 2개를 획득했다.
31일 군에 따르면 이번 대회는 지난 22~29일 전남 해남군 우슬체육관 및 동백체육관에서 진행됐으며, 화순군청 배드민턴부는 여자일반부 단체전에서 3위, 일반부 혼합복식에서는 3위를 차지하며 총 2개의 메달을 따냈다.
여자일반부 단체전 8강에서 화순군청은 MG새마을금고를 3:2로 누르고 4강에 진출했으나, 김천시청에 0:3으로 패해 최종 3위에 머물렀다.
일반부 혼합복식에서는 8강전에서 왕찬(국군체육부대)-장민윤(화순군청) 조가 한요셉(전주시청)-김민솔(전북은행) 조를 2:0으로 꺾고 준결승에 진출하였다. 하지만, 준결승에서 김영혁-김민지(김천시청) 조에 1:2 아쉬운 패배로 3위에 그쳤다.
구복규 군수는 "대회 마지막까지 최선을 다한 선수들이 고맙고 자랑스럽다"며 "앞으로도 선수들의 기량을 넓히는데 더 많은 관심과 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
