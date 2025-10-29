광주시, 10개국 해외바이어 초청 수출상담회

K-푸드·K-뷰티 100만달러 수출협약 성과
광주시는 지난 28일 홀리데이인광주호텔 컨벤션홀에서 한국무역협회 광주전남지역본부와 공동으로 '해외바이어 단체 초청 수출상담회'를 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 수출상담회에서는 로컬푸드를 간편식으로 가공·제조하는 K-푸드에 대한 관심이 높았으며, 수출상담 152건, 100만달러 상당 수출 업무협약(MOU)을 체결하는 성과를 거두면서 지역 기업들의 해외시장 개척에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 됐다는 평가다. 상담회에는 화장품·미용, 식품, 생활소비재, 의료기기, 헬스케어 등 광주지역 40개 기업이 참여했다.
주요 성과로는 K-푸드 전문기업 ㈜태현푸드가 말레이시아 바이어와 30만달러 업무협약을, 헬스케어·푸드테크 기업 ㈜파도타다가 카자흐스탄 바이어와 40만달러 규모의 MOU를 체결했다. 또 뷰티 분야에서는 ㈜하경코스메틱이 튀르키예 바이어와 30만달러 협약을 맺는 등 다양한 분야에서 실질적인 비즈니스 성과를 창출했다.
태국, 말레이시아 등지의 유력 바이어들 또한 건강기능식품 및 산업 장비 분야에서 광주기업들과의 협력 가능성을 적극 모색하는 등 상담 현장은 뜨거운 열기로 가득했다.
이동원 무역협회 광주전남지역본부장은 "올해 상담회는 아세안과 중앙아시아는 물론 미주시장까지 포함해 광주기업의 글로벌 판로 다변화를 이끌어낸 의미 있는 행사였다"며 "앞으로도 K-푸드, K-뷰티뿐 아니라 다양한 업종의 글로벌 협력 네트워크를 확대해 나가겠다"고 말했다.
홍나순 광주시 창업진흥과장은 "광주의 유망한 K-브랜드 제품과 해외바이어 교류를 통한 지역 수출기업의 해외 진출 확대가 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다"고 밝혔다.
