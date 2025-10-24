이별 통보에 "같이 죽자" … 거가대교서 연인 흉기로 찌른 20대 구속송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여행지에서 돌아가던 길에 연인을 흉기로 찔러 살해하려다 미수에 그친 20대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경남 거제경찰서는 거가대교에서 연인을 흉기로 찌르고 바다로 밀어 떨어뜨리려 한 20대 A 씨를 구속 송치했다고 24일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 15일 오전 5시 50분께 거제시 장목면 부산 방향 거가대교 위에서 연인은 20대 여성 B 씨의 얼굴과 목 등을 흉기로 여러 차례 찌른 후 대교 난간 밖 바다로 밀어 떨어뜨리려 한 혐의를 받는다.

경북 출신인 두 사람은 3년가량 교제한 사이로, 사건 전날 거제에 1박 2일 여행을 간 것으로 조사됐다.

A 씨는 여행 이튿날 오전 귀가 도중 거가대교 갓길에 차를 세우고 "같이 죽자"고 말하며 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

B 씨는 자신을 난간 너머 바다로 밀어 빠뜨리려는 A 씨를 뿌리치고 도망쳐 거가대교를 지나는 차량에 도움을 요청했다.

이후 신고받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포했다.

B 씨는 목과 얼굴 등에 출혈이 있었으나 크게 다치지 않은 것으로 파악됐다.





A 씨는 경찰조사 과정에서 B 씨가 이별을 통보해 서로 다투는 과정에서 홧김에 범행을 저질렀다는 취지로 진술했다.





