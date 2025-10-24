내장산·주왕산…단풍 절정기 명산 상권매출 26%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB국민카드, 명산 주변상권 분석

KB국민카드는 국립공원을 품은 전국 명산 16곳 근처 상권 방문 고객 결제 데이터 분석 결과를 24일 공개했다.

명산 근처 음식점, 카페, 편의점·슈퍼 업종 1년 매출 분석 결과 가을철(9~11월) 매출 비중은 전체 대비 28%였다. 여름(30%)과 비슷했다.

지난해 9월부터 올 8월까지 1년간의 고객 신용·체크카드 데이터 약 150만건을 분석한 결과다. 산 입구 132개 반경 1~2km를 조사했다.

가을 매출 비중이 큰 산은 주왕산(56%), 내장산(52%), 속리산(38%) 순이었다. 월악산·지리산·계룡산·소백산은 여름, 덕유산은 겨울, 설악산·오대산은 가을과 여름 매출 비중이 컸다.

단풍 절정기(지난해 단풍 절정일 전후 1주일) 명산 주변 상권 매출은 2주 전 대비 평균 26% 증가했다. 업종별로는 음식점이 27%, 카페가 24%, 편의점·슈퍼 17% 각각 늘어났다.

절정기 시작 2주간 대비 단풍 절정기의 매출 증가율은 내장산이 237%로 가장 높았다. 주왕산 158%, 덕유산 38%, 속리산 38%, 오대산 29% 등이 뒤를 이었다. 단풍철 관광객 증가로 지역 상권 소비 회복세가 두드러졌다.

단풍 절정기 명산 근처 상권 음식점 매출은 내장산 250%, 주왕산 165%, 덕유산 46%, 속리산 36%, 설악산 28%, 오대산 27% 증가했다.

단풍 절정기 외부 방문객 비중이 큰 명산은 설악산 92%, 오대산 89%, 계룡산 88%, 주왕산 84%, 내장산 82%, 속리산 74%로 나타났다. 수도권 등 외부 지역 거주 고객의 소비가 집중돼 관광으로 소비되는 패턴이 뚜렷하다.

단풍 절정기 외부 방문객 비중이 큰 산의 한식 전문점 인기 메뉴는 황태, 순두부 등이었다.

구체적으로 설악산은 황태(한식 중 매출 비중, 70%), 순두부(10%), 오대산은 국수·칼국수(41%), 회(송어 등, 27%), 계룡산은 두부요리(20%), 오리고기(18%), 주왕산은 회(송어 등, 27%), 삼계탕·백숙(26%)으로 나타났다.





KB국민카드 관계자는 "분석을 통해 가을 단풍철 방문이 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다는 걸 확인했다"며 "올해도 단풍철 관광이 명산 주변 음식, 숙박 매출 증가로 이어지길 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

