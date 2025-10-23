보령머드, 버블팩으로 진화…와디즈서 '버블 톡톡팩' 정식 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

천연 머드·특허 탄성리포좀 결합, 모공·피지 관리 신개념 뷰티제품…31일부터 펀딩 시작



보령축제관광재단(이사장 김동일)이 대표 지역 브랜드 '보령머드'를 현대적으로 재해석한 신제품 '보령머드 버블 톡톡팩'을 오는 31일 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 공식 출시한다. 초미세 버블 제형과 천연 머드를 결합한 혁신 화장품으로, 머드축제의 상징성을 K-뷰티 산업으로 확장한다는 점에서 주목된다.

23일 보령시에 따르면 '보령머드 버블 톡톡팩'은 피부 온도에 반응해 초미세 버블로 변하는 특허 탄성리포좀 제형을 적용, 모공 속 노폐물을 부드럽게 제거하고 블랙헤드 및 피지 개선 효과를 높인 것이 특징이다.

또 천연 머드 성분이 피지를 흡착해 깨끗하고 매끈한 피부결을 유지하도록 돕는다.

이 제품은 지난 제28회 보령머드축제 현장에서 시범 공개돼 방문객들로부터 "머드팩의 새로운 진화형"이라는 호평을 받았다.

재단은 제품 출시를 앞두고 300명 규모의 사전 체험단을 모집해 소비자 피드백을 반영했고, 와디즈 플랫폼 내에서는 다양한 런칭 이벤트를 진행할 예정이다.





보령축제관광재단 관계자는 "머드의 효능을 현대적인 감각으로 재해석해 언제 어디서나 간편하게 사용할 수 있는 신개념 팩을 완성했다"며 "앞으로도 보령머드의 브랜드 가치를 높이는 다양한 제품을 선보일 것"이라고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

