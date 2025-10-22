원강수 원주시장 "첨복단지 유치…글로벌 의료기기 메카 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주시, 첨단의료복합단지 기본계획 수립 연구용역 최종 보고회 개최

AI 기반 융합 첨단의료복합단지 조성 세부 전략 도출

의료기기 선도 도시로서 글로벌 핵심 허브 도약 목표

강원도 원주시는 지난 21일 시청에서 '원주 첨단의료복합단지 조성 기본계획 수립 연구용역' 최종 보고회를 개최했다.

원주시는 지난 21일 시청에서 '원주 첨단의료복합단지 조성 기본계획 수립 연구용역' 최종 보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

이날 보고회에서는 원강수 시장을 비롯해 시의원, 전문가 위원, 관계기관 등이 참석한 가운데, 첨단의료복합단지 조성을 위한 단지 조성안과 세부 추진 계획 등이 발표되고, 의료기기 선도 도시로서 원주의 비전과 목표가 제시됐다.

이번 연구용역은 최근 보건복지부가 추진 중인 '첨단의료복합단지 추가 지정 필요성 연구'에 대응하기 위해 지난 4월부터 10월까지 6개월간 진행됐다.

연구 결과, 원주시만의 첨단의료복합단지 모델로 '인공지능(AI)을 접목한 의료기기 중심의 지역 밀착형 첨단의료복합단지'가 도출됐다. 이 모델은 기존 첨단의료복합단지와 차별화된 원주 특화 전략을 통해 수도권의 의료기기 인프라를 흡수하고, 기업의 기술개발부터 사업화까지 전주기 지원체계를 원주에서 이루도록 설계됐다.

한편 이번 최종 보고회에서는 원주 첨단의료복합단지 유치를 염원하는 퍼포먼스도 함께 진행됐다. '첨단의료복합단지 원주로!', '모두의 염원, 첨단의료복합단지 원주 유치'라는 구호 아래 참석자 전원이 원주 유치 의지를 한마음으로 다졌다.





원강수 원주시장은 "원주시를 인공지능과 디지털 헬스케어가 결합한 새로운 의료기기 거점도시이자 글로벌 의료기기의 메카로 도약시킬 것"이라며 "그 첫걸음인 첨단의료복합단지 지정을 위해 이번 용역 결과를 바탕으로 보건복지부에 추가 지정을 적극적으로 건의하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

