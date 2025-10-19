광주·전남 상생축제 '빛가람 페스티벌' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3만명 참여…문화·예술·체험 화합의 장

지난 18일 광주·전남공동혁신도시에서 열린 '제11회 빛가람 페스티벌'에 참석한 고광완 광주시 행정부시장과 윤병태 나주시장, 신정훈 의원 등 내빈들이 퍼포먼스를 한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

광주시와 전남도, 나주시, 광주·전남 혁신도시 이전 공공기관이 공동 주최한 '제11회 빛가람 페스티벌'이 19일까지 이틀간 혁신도시 호수공원 일대에서 성황리에 막을 내렸다. 이번 축제는 3만여명의 시민과 관계자들이 참여해 상생과 화합의 장을 마련했다.

페스티벌은 첫째 날 광주시립교향악단의 클래식 공연으로 막을 올렸으며, 지역 청소년들의 K-POP 댄스와 나주 소년소녀합창단의 무대가 이어졌다. 저녁에는 초청 가수와 B-boy 퍼포먼스가 축제의 열기를 더했다.

둘째 날에는 이전 공공기관 오케스트라와 나주시립합창단, 전남도립국악단이 무대에 올랐고, 지역 주민들이 직접 참여한 라인댄스, 장구 난타 등의 공연이 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 축제의 대미는 초대 가수 김장훈의 열정적 공연과 화려한 불꽃 쇼가 장식하며 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사했다.

이틀간 펼쳐진 부대행사 역시 풍성했다. 플리마켓, 사회적경제기업 마켓, 다양한 먹거리를 제공하는 푸드존에는 긴 줄이 이어져 방문객들의 발길이 끊이지 않았다. 특히 어린이 에어바운스 놀이터와 반려동물 놀이터는 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌었다.

이 외에도 체험 부스와 흑백사진관, 이전 공공기관 어린이집 유아 미술작품 전시 등 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 프로그램들이 다채롭게 운영됐다.

유정아 인구정책담당관은 "빛가람 페스티벌은 주민과 공공기관이 함께 만드는 상생의 대표 축제다"며 "문화·예술·체험이 어우러진 다양한 프로그램으로 시민과 관광객 모두가 뚯깊은 시간이 됐기를 바란다"고 말했다.





한편, 지난 2015년 시작된 '빛가람 페스티벌'은 해마다 주민과 이전 공공기관이 함께 참여하는 소통과 화합의 장으로 자리 잡으며, 광주·전남공동혁신도시의 정체성과 가치를 알리는 대표 축제로 성장하고 있다.





