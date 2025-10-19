“고수익 알바 주의” 광주 북구, 청년 취업사기 예방 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아·베트남서 피해…광주 청년도 사례

21일 행복어울림센터서 예방 교육 진행

형사전문 변호사 강연, 허위공고 판별법 안내

광주 북구가 최근 해외 고수익 일자리를 미끼로 한 취업사기 피해가 잇따르자 청년과 학부모를 대상으로 예방 교육에 나선다.

북구는 오는 21일 오후 2시 북구 행복어울림센터 3층에서 '청년 취업사기 예방 교육'을 진행한다고 19일 밝혔다. 대상은 취업을 준비 중인 청년과 청년을 자녀로 둔 부모다.

광주 북구 청사.

최근 캄보디아, 베트남 등지에서 청년들이 고수익 일자리 광고에 속아 납치·실종되거나 범죄에 연루되는 사건이 발생하고 있다. 외교부는 캄보디아 일부 지역을 여행금지 지역으로 지정했으며, 광주 거주 청년의 피해 사례도 보고되는 등 지역 사회에도 불안이 커지고 있다.

교육은 대한변호사협회 인증 형사전문변호사인 양동규 변호사가 맡는다. 그는 취업사기의 주요 유형, 허위 채용공고 판별법, 피해 발생 시 신고·대처 방법 등을 안내할 예정이다. 양 변호사는 "고수익 일자리를 내세워 해외 출국을 유도하는 광고는 사기로 이어질 가능성이 높다"며 "지인 권유에서 피해가 시작되는 경우도 있어 청년과 부모 모두 주의해야 한다"고 당부했다.





북구는 이번 교육 외에도 청년 대상 취업사기 예방 카드뉴스와 영상을 제작해 청년센터 SNS 채널에 게시하고, 지역 대학가 등 청년 밀집 공간에서 '안심일자리 캠페인'을 추진한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

