"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

전체 유튜버 신고액 1조7000억 넘어
2년 새 60% 급증…30대 비중 절반
국내에서 연간 1억원 이상을 버는 '억대 유튜버'가 4000명을 돌파했다. 불과 2년 만에 60% 이상 급증한 수치다.
15일 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원이 국세청으로부터 제출받은 '유튜버 수입 현황' 자료에 따르면 2023년 귀속 기준 총수입 1억원을 초과한 유튜버는 4011명으로 집계됐다. 이는 2021년(2449명)보다 63.8% 늘어난 수치다.
성별로는 남성이 2088명, 여성이 1923명으로 비슷한 비중을 보였다. 남녀 모두 30대가 가장 많았다. 남성 유튜버 중 30대는 1065명으로 절반에 달했고 40대(513명), 30세 미만(308명)이 뒤를 이었다. 여성 유튜버 역시 30대가 896명(53.4%)으로 가장 많았으며 이어 30세 미만(772명), 40대(171명) 순이었다.
유튜버로 수입을 신고한 전체 인원은 2023년 기준 2만4673명으로 2021년(1만6228명)보다 52% 증가했다. 총 신고 수입금액은 같은 기간 1조782억원에서 1조7778억원으로 64.9% 늘었다.
차규근 의원은 "업종이 다양화하고 매년 신고 인원과 수입금액도 증가하고 있다"며 "국세청은 후원금 등을 빙자해 제대로 된 신고를 하지 않는 유튜버들의 탈루 혐의 포착 시 세무조사를 하겠다고 밝힌 만큼 과세 사각지대가 발생하지 않도록 철저히 단속해달라"고 밝혔다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
